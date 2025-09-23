Двое штурмовиков "Скелі" уничтожили восьмерых оккупантов в Новоторецке на Донетчине. ВИДЕО

В Новоторецке Донецкой области двое бойцов из 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" уничтожили вражескую штурмовую группу из восьми российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские штурмовики находились в засаде, с первых выстрелов ликвидировали троих оккупантов, добив остальных с помощью гранатомета и дронов. За день до этого, как сообщается в видео, другая вражеская группа, пытавшаяся въехать в село на мотоциклах, также была уничтожена.

