Воины 425 штурмового полка "Скала" взяли в плен 17 российских захватчиков. ВИДЕО

Штурмовая группа россиян попала в ловушку бойцов 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Украинские воины во время боевого выхода взяли в плен 17 оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

