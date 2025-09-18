Воїни 425 штурмового полку "Скеля" полонили 17 російських загарбників. ВIДЕО
Штурмова група росіян потрапила в пастку бійців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Українські воїни під час бойового виходу взяли в полон 17 окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+14 Сергей Иванчук #554096
показати весь коментар18.09.2025 10:45 Відповісти Посилання
+12 Danger Zone
показати весь коментар18.09.2025 11:02 Відповісти Посилання
+6 Az AZLK
показати весь коментар18.09.2025 11:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
РигоАнали з ВРУ, задоволені наслідком своїх дій проти України!!
Бойко і шуфрич з кузьмуком та єжель і сівкович, можуть на пальцях пояснити про заробітчан, іванющенка-мертвечука!!
- Це ,( ясна річ бідняки), яки вирішили зіграти в азартну ігру під назвою "пронєсет - не пронєсет".
Шеврон Скала 425 Окремий штурмовий полк 425 ОШП зробимо будь-який патч!
Готово до відправки
Код: г-425-ошп-скала
Роздріб
95 ₴
425-й штурмовий полк ЗСУ називається «Скала». Це формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України, відоме своїм ефективним використанням тактики активної оборони та впровадженням інноваційних підрозділів, таких як перша в Україні штурмова мотоциклетна рота.