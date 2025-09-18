УКР
Воїни 425 штурмового полку "Скеля" полонили 17 російських загарбників. ВIДЕО

Штурмова група росіян потрапила в пастку бійців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Українські воїни під час бойового виходу взяли в полон 17 окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після "труби" до Куп’янська полонені окупанти радять військовим РФ "не вестись на всякую х#йню" від своїх командирів. ВIДЕО 18+

армія рф (18737) полон (1653) росія (67792) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (16)
Топ коментарі
+14
Дякую Войни за Вашу воінську працю,мужність та професійність. Це є шанс для наших полонених повернутися до України,до своїх родин!!! Бережи Вас Бог!!!
18.09.2025 10:45 Відповісти
+12
Так, профі там і не пахне. Тіки треба пам'ятати - шо у рашистів у десяткі разів більше дронів, снарядів, ракет, кабів, ребів - та всього. А в Україні - тіки брехня від людини котра по Констітуції України повинена захищати свою(хоча Україна ніколи не була своєю для цього покидька) країну.
18.09.2025 11:02 Відповісти
+6
Майже всю "еліту" совдепії переколбасили СОУ при Залужному, в основному в перші місяці вторгнення. А зараз багато м'яса та багато снарядів
18.09.2025 11:23 Відповісти
Героям слава!
18.09.2025 12:39 Відповісти
На вид простые работяги-строители, даже бомжи, как им удается постоянно двигать линию фронта?
18.09.2025 10:54 Відповісти
а ты думаешь у нас рексы там? особенно в скале? такие же мобики работяги
18.09.2025 11:11 Відповісти
Прості УБИВЦІ *********** з московії, вдерлися в Україну, щоб підзаробити деньох на смертях Українців!!!
РигоАнали з ВРУ, задоволені наслідком своїх дій проти України!!
Бойко і шуфрич з кузьмуком та єжель і сівкович, можуть на пальцях пояснити про заробітчан, іванющенка-мертвечука!!
18.09.2025 11:39 Відповісти
Наврадше це мобікі, або строковики, або навіть бусіфіковані.
- Це ,( ясна річ бідняки), яки вирішили зіграти в азартну ігру під назвою "пронєсет - не пронєсет".
18.09.2025 11:21 Відповісти
Не "Скеля", а "Скала". Таке враження, що використоввється не власна назва частини, а переклад за допомогою Гугл-перекладача з ізіка на мовв.
18.09.2025 11:27 Відповісти
знаток диванный - шеврон Скеля
18.09.2025 12:05 Відповісти
Вася, ти брехло! 😊 Ось тобі про шеврон із сайту Воєнторгу:
Шеврон Скала 425 Окремий штурмовий полк 425 ОШП зробимо будь-який патч!

Готово до відправки

Код: г-425-ошп-скала

Роздріб

95 ₴
18.09.2025 12:14 Відповісти
А це тобі брехунець диванний Вася інформація з Гугл-ппошуку:
425-й штурмовий полк ЗСУ називається «Скала». Це формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України, відоме своїм ефективним використанням тактики активної оборони та впровадженням інноваційних підрозділів, таких як перша в Україні штурмова мотоциклетна рота.
18.09.2025 12:18 Відповісти
 
 