Двоє штурмовиків "Скелі" знищили вісім окупантів у Новоторецькому на Донеччині. ВIДЕО

У Новоторецькому на Донеччині двоє бійців із 425-го окремого штурмового полку "Скеля" знищили ворожу штурмову групу з восьми російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські штурмовики перебували в засідці, з перших пострілів ліквідували трьох окупантів, добивши решту за допомогою гранатомета та дронів. За день до цього, як повідомляється у відео, іншу ворожу групу, що намагалася в'їхати до села на мотоциклах, також було знищено.

