1 806 5

Двоє штурмовиків "Скелі" знищили вісім окупантів у Новоторецькому на Донеччині. ВIДЕО

У Новоторецькому на Донеччині двоє бійців із 425-го окремого штурмового полку "Скеля" знищили ворожу штурмову групу з восьми російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські штурмовики перебували в засідці, з перших пострілів ліквідували трьох окупантів, добивши решту за допомогою гранатомета та дронів. За день до цього, як повідомляється у відео, іншу ворожу групу, що намагалася в'їхати до села на мотоциклах, також було знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 425 штурмового полку "Скеля" полонили 17 російських загарбників. ВIДЕО

армія рф (18793) Донецька область (9660) Покровський район (1026) Новоторецьке (8) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (17)
Черговим українським супергероям-респект...
23.09.2025 20:27 Відповісти
Вдвоем вступить в такой неравный бой, даже у учетом преимущества во внезапности и поддержки дронов, преклоняюсь перед мужеством и храбростью этих людей
23.09.2025 20:44 Відповісти
Мое предположение, что ******* сказали, что позиции уже их. Героям респект. Вдвоем упаковали штурмовую группу. Почему вдвоем даже не спрашиваю.
23.09.2025 21:00 Відповісти
Слава ЗСУ!
23.09.2025 20:48 Відповісти
РТР: фашисти, розстріляли антифашистів...
23.09.2025 21:16 Відповісти
 
 