Двоє штурмовиків "Скелі" знищили вісім окупантів у Новоторецькому на Донеччині. ВIДЕО
У Новоторецькому на Донеччині двоє бійців із 425-го окремого штурмового полку "Скеля" знищили ворожу штурмову групу з восьми російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські штурмовики перебували в засідці, з перших пострілів ліквідували трьох окупантів, добивши решту за допомогою гранатомета та дронів. За день до цього, як повідомляється у відео, іншу ворожу групу, що намагалася в'їхати до села на мотоциклах, також було знищено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.09.2025 20:27 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Олег #590959
показати весь коментар23.09.2025 20:44 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Roman Podyu #221750
показати весь коментар23.09.2025 21:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Vik Tor #521724
показати весь коментар23.09.2025 20:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Evgen Karpenko
показати весь коментар23.09.2025 21:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль