Двое штурмовиков "Скелі" уничтожили восьмерых оккупантов в Новоторецке на Донетчине. ВИДЕО

В Новоторецке Донецкой области двое бойцов из 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" уничтожили вражескую штурмовую группу из восьми российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские штурмовики находились в засаде, с первых выстрелов ликвидировали троих оккупантов, добив остальных с помощью гранатомета и дронов. За день до этого, как сообщается в видео, другая вражеская группа, пытавшаяся въехать в село на мотоциклах, также была уничтожена.

Черговим українським супергероям-респект...
23.09.2025 20:27 Ответить
Вдвоем вступить в такой неравный бой, даже у учетом преимущества во внезапности и поддержки дронов, преклоняюсь перед мужеством и храбростью этих людей
23.09.2025 20:44 Ответить
Слава ЗСУ!
23.09.2025 20:48 Ответить
 
 