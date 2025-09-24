РУС
2 831 8

Оккупанта из 135-го штурмового полка армии РФ обсели мухи после ночной атаки украинских дронов. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают своего товарища, уничтоженного ночью украинским дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ликвидированный оккупант пришел в Украину в составе 135-го штурмового полка армии РФ.

"Запорожская область. Ликвидированный военнослужащий 135-го мотострелкового штурмового полка ВС РФ кормит мух после знакомства с украинским дроном", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

армия РФ (20641) Запорожская область (3565)
Я думала він обхезався, тому мухва на тепленьке налетіла, а він просто здох
показать весь комментарий
24.09.2025 11:30 Ответить
От що з людьми не так.
Живеш ти на росії. Да там хрєново, але ж ти живеш, а не гниєш в українських полях обісраний мухами, за якісь примарні ідеї.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:31 Ответить
Наща мухва балувана, забажала восени хамона скуштувати.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:32 Ответить
Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы, к плечу плечо врастаем в землю тут. Хто прийшов на землю України без запрошення, згинуть усі.
показать весь комментарий
24.09.2025 11:31 Ответить
"мальчІк в трусіках" ілі ужє без.... ?
показать весь комментарий
24.09.2025 11:31 Ответить
І скажіть після цього,що те,на що сідають більшість мух,то є добре!!!
показать весь комментарий
24.09.2025 11:35 Ответить
Та! - на його місце вже вигулькнув свіжий кацап - а до наших хлопців не дуже поповнення поспішає
показать весь комментарий
24.09.2025 11:36 Ответить
А ти в ГШ ЗСУ все це регулюєш, чи аби гівном заплювати, посаджений???
показать весь комментарий
24.09.2025 12:52 Ответить
 
 