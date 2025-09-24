2 831 8
Оккупанта из 135-го штурмового полка армии РФ обсели мухи после ночной атаки украинских дронов. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают своего товарища, уничтоженного ночью украинским дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что ликвидированный оккупант пришел в Украину в составе 135-го штурмового полка армии РФ.
"Запорожская область. Ликвидированный военнослужащий 135-го мотострелкового штурмового полка ВС РФ кормит мух после знакомства с украинским дроном", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!
Живеш ти на росії. Да там хрєново, але ж ти живеш, а не гниєш в українських полях обісраний мухами, за якісь примарні ідеї.