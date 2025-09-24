Минус пять вражеских грузовиков и два мотоцикла: боевая работа операторов дронов 3-го батальона 58-й ОМПБр. ВИДЕО

Операторы дронов третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского уничтожили два мотоцикла и пять грузовиков, которые оккупанты использовали в своей логистике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Без транспорта на войне трудно. Грузовики - это подвоз БК, стройматериалов для укреплений, а иногда и личного состава. Мотоциклы враг использует для быстрого перемещения, в том числе и при штурмах. Пилоты 3 МПБ 58 бригады делают все, чтобы усложнить жизнь войскам оккупантов на севере Харьковщины. Охота на транспорт врага идет постоянно, попадания зафиксированы даже во время движения в прифронтовой зоне", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

