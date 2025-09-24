РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9825 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
494 1

Минус пять вражеских грузовиков и два мотоцикла: боевая работа операторов дронов 3-го батальона 58-й ОМПБр. ВИДЕО

Операторы дронов третьего мотопехотного батальона 58-й ОМПБр имени гетмана Ивана Выговского уничтожили два мотоцикла и пять грузовиков, которые оккупанты использовали в своей логистике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Без транспорта на войне трудно. Грузовики - это подвоз БК, стройматериалов для укреплений, а иногда и личного состава. Мотоциклы враг использует для быстрого перемещения, в том числе и при штурмах. Пилоты 3 МПБ 58 бригады делают все, чтобы усложнить жизнь войскам оккупантов на севере Харьковщины. Охота на транспорт врага идет постоянно, попадания зафиксированы даже во время движения в прифронтовой зоне", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанта из 135-го штурмового полка армии РФ обсели мухи после ночной атаки украинских дронов. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20641) техника (1817) дроны (4774)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке веселе відео, піду зараз затанцюю від щастя😁
показать весь комментарий
24.09.2025 13:44 Ответить
 
 