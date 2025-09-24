5-та штурмова: мінус БК та чотири бліндажі противника. ВIДЕО
Бійці 5-ї штурмової бригади нищать боєприпаси та бліндажі окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські оператори дронів скидають вибухівку на чотири ворожі укриття та боєкомплект противника.
"Там, де ще вчора ховався ворог, сьогодні лише вогонь", — зазначають бійці під відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жити нам украінцям на своїй землі 😡