5-та штурмова: мінус БК та чотири бліндажі противника. ВIДЕО

Бійці 5-ї штурмової бригади нищать боєприпаси та бліндажі окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські оператори дронів скидають вибухівку на чотири ворожі укриття та боєкомплект противника.

"Там, де ще вчора ховався ворог, сьогодні лише вогонь", — зазначають бійці під відео.

