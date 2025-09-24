УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9753 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
494 1

5-та штурмова: мінус БК та чотири бліндажі противника. ВIДЕО

Бійці 5-ї штурмової бригади нищать боєприпаси та бліндажі окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські оператори дронів скидають вибухівку на чотири ворожі укриття та боєкомплект противника.

"Там, де ще вчора ховався ворог, сьогодні лише вогонь", — зазначають бійці під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн зі стрілецької зброї поцілив у ворожого дрона-"ждуна". ВIДЕО

боєприпаси (2359) знищення (8303) техніка (1934) дрони (5696)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бийте , хлопці , кацапську мраь , яка не дає спокійно
жити нам украінцям на своїй землі 😡
показати весь коментар
24.09.2025 18:54 Відповісти
 
 