Оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили бліндаж, у якому окупанти сховали боєприпаси. ВIДЕО
Оператори дронів третього мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр знищили бліндаж, у якому окупанти сховали боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.
"Трохи прикладної тактики. Пілоти 3 мотопіхотного батальйону застосовують подвійні удари FPV-дронами. Перший пробиває антидроновий захист, другий вражає ціль. Приз у випадку на цьому відео – знищення боєкомплекту, який окупанти ховали у бліндажі", - зазначається у коментарі до відео.
