Безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ: в одному з цехів пожежа. ФОТО

У ніч проти неділі, 19 жовтня 2025 року, українські безпілотники здійснили атаку на промисловий газовий завод, розташований в Оренбурзькій області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор російського регіону Євген Солнцев.

"Безпілотники ЗСУ здійснили спробу атаки ще одного промислового об'єкта регіону. Частково постраждала інфраструктура газового заводу", - зауважив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Ульяновську область РФ: горить підстанція, район без світла. ВIДЕО

Наслідки атаки на російський завод

За його словами, через удар БпЛА загорівся один із цехів. Місцеві МЧСники наразі намагаються приборкати полум'я.

Солнцев також запевнив, що постраждалих серед працівників заводу немає. Більше інформації щодо наслідків нічної атаки на російський завод на цю мить немає. 

Оновлена інформація

Телеграм-канали публікують фото, на яких, як заявлено, зафіксовано наслідки атаки.

горить газовий завод в рф
горить газовий завод в рф

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що оператори дронів 58-ї ОМПБр знищили польовий склад пального окупантів.

Топ коментарі
+21
окрім ОГПЗ (1300 км від Харкова) ще був атакований Новокубишевський НПЗ.
В цьому місяці це вже десята атака на НПЗ.
показати весь коментар
19.10.2025 07:40 Відповісти
+17
🔥 Росію бомбили дрони та палили партизани - пекельна ніч була у Самарі, Новокуйбишевську та Оренбурзі та на Брянщині
показати весь коментар
19.10.2025 08:02 Відповісти
+9
газ добре горить
показати весь коментар
19.10.2025 07:43 Відповісти
