Безпілотники атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ: в одному з цехів пожежа. ФОТО

У ніч проти неділі, 19 жовтня 2025 року, українські безпілотники здійснили атаку на промисловий газовий завод, розташований в Оренбурзькій області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор російського регіону Євген Солнцев.

"Безпілотники ЗСУ здійснили спробу атаки ще одного промислового об'єкта регіону. Частково постраждала інфраструктура газового заводу", - зауважив він.

Наслідки атаки на російський завод

За його словами, через удар БпЛА загорівся один із цехів. Місцеві МЧСники наразі намагаються приборкати полум'я.

Солнцев також запевнив, що постраждалих серед працівників заводу немає. Більше інформації щодо наслідків нічної атаки на російський завод на цю мить немає.

Оновлена інформація

Телеграм-канали публікують фото, на яких, як заявлено, зафіксовано наслідки атаки.





