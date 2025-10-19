РУС
Беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ: в одном из цехов пожар. ФОТО

В ночь на воскресенье, 19 октября 2025 года, украинские беспилотники совершили атаку на промышленный газовый завод, расположенный в Оренбургской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Солнцев.

"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газового завода", - отметил он.

Последствия атаки на российский завод

По его словам, из-за удара БпЛА загорелся один из цехов. Местные МЧСники пытаются укротить пламя.

Солнцев также заверил, что пострадавших среди работников завода нет. Больше информации о последствиях ночной атаки на российский завод на данный момент нет.

Обновленная информация

Телеграмма-каналы публикуют фото, на которых, как заявлено, зафиксированы последствия атаки.

горить газовий завод в рф
горить газовий завод в рф

беспилотник (4432) Газ (10296) россия (97720) Удары по РФ (605)
Топ комментарии
+20
окрім ОГПЗ (1300 км від Харкова) ще був атакований Новокубишевський НПЗ.
В цьому місяці це вже десята атака на НПЗ.
показать весь комментарий
19.10.2025 07:40 Ответить
+16
🔥 Росію бомбили дрони та палили партизани - пекельна ніч була у Самарі, Новокуйбишевську та Оренбурзі та на Брянщині
показать весь комментарий
19.10.2025 08:02 Ответить
+9
газ добре горить
показать весь комментарий
19.10.2025 07:43 Ответить
Як в совіцькій пісні : с каждим днем все радостнее жить.
Що згорить, то не згниє. На кацапщині ще багато цілей, і на радість українцям вони також будуть горіти. Ну, щоб не згнили.
показать весь комментарий
19.10.2025 07:53 Ответить
лаптям об'явили шо почалася війна
показать весь комментарий
19.10.2025 08:03 Ответить
Нах кацапам газ будуть грітись оренбургськими платками.
показать весь комментарий
19.10.2025 08:08 Ответить
Хустинками теж.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:27 Ответить
На підерасіі скоро будуть пункти незламності.🤣
показать весь комментарий
19.10.2025 08:26 Ответить
Нащо їм ті заводи? Їм пуйло світить і гріє
показать весь комментарий
19.10.2025 08:46 Ответить
Эээх плохо то как, плохо что в одном из цехов..но может даст Бог разгорится...
показать весь комментарий
19.10.2025 09:12 Ответить
Дрони це добре, але де удари Фламінгами?
показать весь комментарий
19.10.2025 09:57 Ответить
Як завжди, там де і ключ на 32.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:33 Ответить
 
 