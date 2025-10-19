Беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ: в одном из цехов пожар. ФОТО
В ночь на воскресенье, 19 октября 2025 года, украинские беспилотники совершили атаку на промышленный газовый завод, расположенный в Оренбургской области РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Солнцев.
"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газового завода", - отметил он.
Последствия атаки на российский завод
По его словам, из-за удара БпЛА загорелся один из цехов. Местные МЧСники пытаются укротить пламя.
Солнцев также заверил, что пострадавших среди работников завода нет. Больше информации о последствиях ночной атаки на российский завод на данный момент нет.
Обновленная информация
Телеграмма-каналы публикуют фото, на которых, как заявлено, зафиксированы последствия атаки.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что операторы дронов 58-й ОМПБр уничтожили полевой склад горючего оккупантов.
В цьому місяці це вже десята атака на НПЗ.
Що згорить, то не згниє. На кацапщині ще багато цілей, і на радість українцям вони також будуть горіти. Ну, щоб не згнили.