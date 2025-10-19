Беспилотники атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ: в одном из цехов пожар. ФОТО

В ночь на воскресенье, 19 октября 2025 года, украинские беспилотники совершили атаку на промышленный газовый завод, расположенный в Оренбургской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор российского региона Евгений Солнцев.

"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газового завода", - отметил он.

Последствия атаки на российский завод

По его словам, из-за удара БпЛА загорелся один из цехов. Местные МЧСники пытаются укротить пламя.

Солнцев также заверил, что пострадавших среди работников завода нет. Больше информации о последствиях ночной атаки на российский завод на данный момент нет.

Обновленная информация

Телеграмма-каналы публикуют фото, на которых, как заявлено, зафиксированы последствия атаки.





