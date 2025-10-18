Рашисты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы
Вечером субботы, 18 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сумы - БпЛА в направлении города, - сообщалось в 17:35.
БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину (Павлоградский район), - сообщалось в 18:35.
БпЛА на севере Черниговщины курсом на Чернигов. Несколько БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины, - сообщалось в 18:44.
БпЛА на Черниговщине курсом на Нежин, - сообщалось в 18:57.
