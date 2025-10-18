РУС
Новости Атака беспилотников
838 2

Рашисты атакуют Украину ударными дронами, - Воздушные силы

шахед

Вечером субботы, 18 октября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сумы - БпЛА в направлении города, - сообщалось в 17:35.

БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину (Павлоградский район), - сообщалось в 18:35.

БпЛА на севере Черниговщины курсом на Чернигов. Несколько БпЛА на границе Черниговщины и Сумщины, - сообщалось в 18:44.

БпЛА на Черниговщине курсом на Нежин, - сообщалось в 18:57.

Читайте также: Враг атаковал Украину более 160 БпЛА и ракетами С-300: ПВО ликвидировала 136 беспилотников, - Воздушные силы

беспилотник (4425) атака (627) Воздушные силы (2743)
❎ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
18.10.2025 19:35 Ответить
Надіюсь, Олекса, сусід, уже підняв своїх "диких гусей", "Лютих", в небо. ... Жінка сміється: "колись на руках носила - а зараз "дядько", мене підніме..". Саме з його рук летять "Люті", що кошмарять кацапів... І ми пишаємося ним...
18.10.2025 19:42 Ответить
 
 