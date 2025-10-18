УКР
Новини Атака безпілотників
1 194 2

Рашисти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили

шахед

Ввечері суботи, 18 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Суми - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 17:35.

БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину (Павлоградський район), - повідомлялося о 18:35.

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів. Декілька БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини, - повідомлялося о 18:44.

БпЛА на Чернігівшині курсом на Ніжин, - повідомлялося о 18:57.

Читайте також: Ворог атакував Україну понад 160 БпЛА та ракетами С-300: ППО ліквідувала 136 безпілотників, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (5052) атака (651) Повітряні сили (3083)
❎ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
18.10.2025 19:35 Відповісти
Надіюсь, Олекса, сусід, уже підняв своїх "диких гусей", "Лютих", в небо. ... Жінка сміється: "колись на руках носила - а зараз "дядько", мене підніме..". Саме з його рук летять "Люті", що кошмарять кацапів... І ми пишаємося ним...
18.10.2025 19:42 Відповісти
 
 