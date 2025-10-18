Рашисти атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили

Ввечері суботи, 18 жовтня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Суми - БпЛА у напрямку міста, - повідомлялося о 17:35.

БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину (Павлоградський район), - повідомлялося о 18:35.

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів. Декілька БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини, - повідомлялося о 18:44.

БпЛА на Чернігівшині курсом на Ніжин, - повідомлялося о 18:57.

