Ворог атакував Україну понад 160 БпЛА та ракетами С-300: ППО ліквідувала 136 безпілотників, - Повітряні сили

У ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну 164 безпілотниками та трьома ракетами С-300. Протиповітряна оборона збила 136 дронів, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що зенітні керовані ракети С-300 були запущені із Курської області. Безпілотники атакували з кількох напрямків:

Курськ;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - зазначили військові.

Результат роботи ППО

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", - наголосили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 18 жовтня, у Черкасах, Полтаві та Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Також російські загарбники масовано атакували дронами Чугуїв на Харківщині. Через атаку знеструмлені майже всі мікрорайони міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками: виникла пожежа на складі готової продукції. ФОТОрепортаж