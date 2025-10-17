Росіяни завдали понад 10 ударів по Чугуєву: знеструмлено майже все місто

Російські загарбники масовано атакували дронами Чугуїв на Харківщині. Через атаку знеструмлені майже всі мікрорайони міста.

Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, ворог завдав по місту понад 10 ударів.

"Знеструмлено майже всі мікрорайони. Енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки", - написала вона.

