Россияне нанесли более 10 ударов по Чугуеву: обесточен почти весь город
Российские захватчики массированно атаковали дронами Чугуев на Харьковщине. Из-за атаки обесточены почти все микрорайоны города.
Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.
По ее данным, враг нанес по городу более 10 ударов.
"Обесточены почти все микрорайоны. Энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники", - написала она.
