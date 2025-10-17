РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6912 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
419 1

Россияне нанесли более 10 ударов по Чугуеву: обесточен почти весь город

отключение, свет

Российские захватчики массированно атаковали дронами Чугуев на Харьковщине. Из-за атаки обесточены почти все микрорайоны города.

Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

По ее данным, враг нанес по городу более 10 ударов.

"Обесточены почти все микрорайоны. Энергетики готовы начать работы по восстановлению энергоснабжения, но смогут это сделать только после того, как места попаданий обследуют взрывотехники", - написала она.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

обстрел (30056) обесточивание (62) Харьковская область (1734) Чугуевский район (236) Чугуев (31)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зашибісь млять. Поки в сша Тампон розказує про то що ***** хоче мір, ***** тим часом використовує всі ресурси для знищення української енергетики
показать весь комментарий
18.10.2025 00:04 Ответить
 
 