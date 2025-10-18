Враг атаковал Украину более чем 160 БПЛА и ракетами С-300: ПВО ликвидировала 136 беспилотников, - Воздушные силы
В ночь на 18 октября Россия атаковала Украину 164 беспилотниками и тремя ракетами С-300. Противовоздушная оборона сбила 136 дронов, зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что зенитные управляемые ракеты С-300 были запущены из Курской области. Беспилотники атаковали с нескольких направлений:
- Курск;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили военные.
Результат работы ПВО
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - отметили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на субботу, 18 октября, в Черкассах, Полтаве и Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Также российские захватчики массированно атаковали дронами Чугуев на Харьковщине. Из-за атаки обесточены почти все микрорайоны города.
