Враг атаковал Украину более чем 160 БПЛА и ракетами С-300: ПВО ликвидировала 136 беспилотников, - Воздушные силы

В ночь на 18 октября Россия атаковала Украину 164 беспилотниками и тремя ракетами С-300. Противовоздушная оборона сбила 136 дронов, зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что зенитные управляемые ракеты С-300 были запущены из Курской области. Беспилотники атаковали с нескольких направлений:

Курск;

Орел;

Приморско-Ахтарск.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили военные.

Результат работы ПВО

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА", - отметили в Воздушных силах.

Напомним, в ночь на субботу, 18 октября, в Черкассах, Полтаве и Запорожской области прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Также российские захватчики массированно атаковали дронами Чугуев на Харьковщине. Из-за атаки обесточены почти все микрорайоны города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг атаковал Полтавщину беспилотниками: возник пожар на складе готовой продукции. ФОТОрепортаж