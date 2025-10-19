УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
9 856 22

Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, вирує пожежа, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 19 жовтня, безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інсайдер.

Наслідки атаки

Як зазначається, після атаки на НПЗ фіксується потужна пожежа.

У соцмережах також публікуються відео та фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки нічної атаки на російський НПЗ.

Також читайте: Атака дронів на Ульяновську область РФ: горить підстанція, район без світла. ВIДЕО

Атаковано Новокуйбишевський НПЗ
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ
Атаковано Новокуйбишевський НПЗ

Офіційного підтвердження цієї інформації на цю мить немає.

Варто нагадати, що Новокуйбишевський НПЗ входить до групи НК "Роснафта". Потужність НПЗ - 8,8 млн тонн нафти в рік.

Також читайте: У Росії через дефіцит почали розбавляти бензин

Що передувало?

Нагадаємо, вночі безпілотники також атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, в одному з цехів наразі пожежа.

Також зазначалося, що 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем вже завдавали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

безпілотник (5059) НПЗ (758) Удари по РФ (610)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Ранок добрий.
показати весь коментар
19.10.2025 08:18 Відповісти
+28
Чекаю на свій найкращий ранок ...

показати весь коментар
19.10.2025 08:23 Відповісти
+22
Славно, ой славно горить на кацапії... Дай Бог, щоб таке було кожен день.
показати весь коментар
19.10.2025 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ранок добрий.
показати весь коментар
19.10.2025 08:18 Відповісти
Ще трохи і пів дня, може тоже добрий?
показати весь коментар
19.10.2025 11:23 Відповісти
Доброго ранку!
показати весь коментар
19.10.2025 08:18 Відповісти
Славно, ой славно горить на кацапії... Дай Бог, щоб таке було кожен день.
показати весь коментар
19.10.2025 08:19 Відповісти
А краще по два а то і три рази.
показати весь коментар
19.10.2025 08:21 Відповісти
Чекаю на свій найкращий ранок ...

показати весь коментар
19.10.2025 08:23 Відповісти
Неправильна картина. Храм Блаженного та Спаська башта мають бути руїнами. Вогня недостатньо.
показати весь коментар
19.10.2025 09:54 Відповісти
Чесно кажучи - при чому тут архітектурні пам"ятки (споруди) ?
Краще постіть зображення шибениць з відомими персонажами.
показати весь коментар
19.10.2025 13:22 Відповісти
Горюче - мастильні - от і горять
показати весь коментар
19.10.2025 08:26 Відповісти
Так. Не треба файно помазати, щоб файно горіло.
показати весь коментар
19.10.2025 08:44 Відповісти
з серпня це вже третє ураження Новокуйбишевського НПЗ.
показати весь коментар
19.10.2025 08:37 Відповісти
Спросоння не роздивлюся, це вже гойда чи поки звичайна двіжуха?
показати весь коментар
19.10.2025 08:57 Відповісти
Очень хорошие дроны, молодцы а те кто их запустил вообще красавчики...
показати весь коментар
19.10.2025 09:09 Відповісти
Шкода, що там зараз не -20 мороз, але все ще попереду😁
показати весь коментар
19.10.2025 09:43 Відповісти
Гарна новина
показати весь коментар
19.10.2025 09:47 Відповісти
Мадяр проти Вітькоффа?
показати весь коментар
19.10.2025 09:55 Відповісти
Ах, Самара-гарадок, бєспакойная я-я-я-я...
показати весь коментар
19.10.2025 10:13 Відповісти
*************** зовут город с честью!
А Самара-городок стала песней ..
показати весь коментар
19.10.2025 13:18 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 10:59 Відповісти
Знову ****** кацапи збивають наші мирні дрони своїми нафтоперорбними заводами
показати весь коментар
19.10.2025 11:20 Відповісти
@ (мова оригіналу):
Высокая точность ударов по НПЗ, складам и нефтебазам объясняется тем, что ЗСУ начали массово применять One Web, спутники которых имеют специальные военные частоты и покрывают почти всю территорию т. н. росии.
показати весь коментар
19.10.2025 11:45 Відповісти
Опять курили.
показати весь коментар
19.10.2025 16:55 Відповісти
 
 