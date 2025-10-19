Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, вирує пожежа, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 19 жовтня, безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Самарській області РФ.
Наслідки атаки
Як зазначається, після атаки на НПЗ фіксується потужна пожежа.
У соцмережах також публікуються відео та фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки нічної атаки на російський НПЗ.
Офіційного підтвердження цієї інформації на цю мить немає.
Варто нагадати, що Новокуйбишевський НПЗ входить до групи НК "Роснафта". Потужність НПЗ - 8,8 млн тонн нафти в рік.
Що передувало?
Нагадаємо, вночі безпілотники також атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, в одному з цехів наразі пожежа.
Також зазначалося, що 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем вже завдавали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу.
