Дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, вирує пожежа, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 19 жовтня, безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інсайдер.

Наслідки атаки

Як зазначається, після атаки на НПЗ фіксується потужна пожежа.

У соцмережах також публікуються відео та фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки нічної атаки на російський НПЗ.

Також читайте: Атака дронів на Ульяновську область РФ: горить підстанція, район без світла. ВIДЕО









Офіційного підтвердження цієї інформації на цю мить немає.

Варто нагадати, що Новокуйбишевський НПЗ входить до групи НК "Роснафта". Потужність НПЗ - 8,8 млн тонн нафти в рік.

Також читайте: У Росії через дефіцит почали розбавляти бензин

Що передувало?

Нагадаємо, вночі безпілотники також атакували газовий завод в Оренбурзькій області РФ, в одному з цехів наразі пожежа.

Також зазначалося, що 20 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем вже завдавали удару по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі