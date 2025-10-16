У Росії через дефіцит почали розбавляти бензин

Через дефіцит палива на російських заправках став з'являтися розведений бензин, і такі махінації з бензином можуть спричинити поломки автомобілів, на які вже скаржаться власники китайської марки Geely.

Про це повідомив голова Спілки автосервісів Росії Юрій Валько, передає The Moscow Times.

"Виробники російського бензину почали економити на якості через неможливість підвищувати ціни. Між цими чутками та тим, що сталося, є зв'язок. Багато хто став підвищувати октанове число за рахунок якихось добавок через економічну ситуацію на тлі дефіциту в окремих регіонах", – сказав Валько.

Він додав, що таке відбувалося в Росії на межі нульових і десятих років на окремих заправках.

"Можна було залити паливо та одразу виїхати в автосервіс. Зараз, на жаль, можемо повернутися у ту саму стадію", – зазначив Валько.

Як повідомлялося, в Росії за вересень цього року середні роздрібні ціни на бензин зросли на 2,58% (максимально з 2018 року), а в річному вираженні зростання цінників на АЗС досягло 12,73% і стало рекордним за останні 14 років, а через удари по НПЗ у Росії виник дефіцит бензину обсягом 20% внутрішнього споживання.

30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

Згодом він заявив, що російська інфраструктура не розрахована на імпорт пального, тому можливості завозити його з-за кордону на тлі дефіциту на внутрішньому ринку обмежені.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.

Як повідомлялося, Росія планувала розпочати імпорт бензину з Китаю та інших азійських країн, щоб перекрити дефіцит пального, що виник після ударів українських дронів по великих нафтопереробних заводах (НПЗ).

При цьому Росія вже збільшила закупівлі бензину з Білорусі залізницею у вересні у чотири рази, хоча значна частина білоруського пального все ще відправляється на експорт до інших країн.