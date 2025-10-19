Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, бушует пожар, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на воскресенье, 19 октября, беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інсайдер.
Последствия атаки
Как отмечается, после атаки на НПЗ фиксируется мощный пожар.
В соцсетях также публикуются видео и фото, где, как утверждается, зафиксированы последствия ночной атаки на российский НПЗ.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Следует напомнить, что Новокуйбышевский НПЗ входит в группу НК "Роснефть". Мощность НПЗ - 8,8 млн тонн нефти в год.
Что предшествовало?
Напомним, ночью беспилотники также атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, в одном из цехов пожар.
Также отмечалось, что 20 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем уже наносили удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще постіть зображення шибениць з відомими персонажами.
А Самара-городок стала песней ..
Высокая точность ударов по НПЗ, складам и нефтебазам объясняется тем, что ЗСУ начали массово применять One Web, спутники которых имеют специальные военные частоты и покрывают почти всю территорию т. н. росии.