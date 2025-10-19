Дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, бушует пожар, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 19 октября, беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области РФ.

Последствия атаки

Как отмечается, после атаки на НПЗ фиксируется мощный пожар.

В соцсетях также публикуются видео и фото, где, как утверждается, зафиксированы последствия ночной атаки на российский НПЗ.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Следует напомнить, что Новокуйбышевский НПЗ входит в группу НК "Роснефть". Мощность НПЗ - 8,8 млн тонн нефти в год.

Что предшествовало?

Напомним, ночью беспилотники также атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, в одном из цехов пожар.

Также отмечалось, что 20 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем уже наносили удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу.

