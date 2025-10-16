Из-за дефицита топлива в РФ ломаются китайские автомобили

Из-за некачественного российского топлива больше всего ломаются китайские автомобили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, владельцы китайских брендов жалуются на некачественный бензин в РФ: ломаются китайские автомобили из-за разбавленного топлива, которое начало появляться на российских АЗС, пишет The Moscow Times.

Глава Союза автосервисов РФ Юрий Валько объяснил, что из-за дефицита бензина производители экономят на его качестве - многие заправки добавляют различные присадки, чтобы повысить октановое число.

По словам Валько, подобная ситуация случалась на отдельных АЗС России на рубеже нулевых и десятых годов.

С начала октября украинские дроны по меньшей мере четыре раза повредили НПЗ, в сентябре было восемь атак, а в августе - 14.

С августа по сентябрь по меньшей мере 10 нефтезаводов остановились полностью или частично, потеряв около 10% мощности. Вследствие дефицита закрыли 360 АЗС. Сейчас каждая 50-я станция больше не продает бензин.

Из-за этого власти России были вынуждены продлить до конца октября запрет на продажу топлива за границу.

Напомним 16 октября был атакован НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ. Расстояние до границы с Украиной - 800 км.

Украинский проект CyberBoroshno геолоцировал имеющиеся фотографии и пришел к выводу, что поражена была установка гидроочистки бензина Л-24/300, которая способна перерабатывать 24 тонны топлива в час - более 200 тысяч тонн в год.

