Через дефіцит пального в РФ ламаються китайські автомобілі

Через неякісне російське пальне найбільше ламаються китайські автомобілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, власники китайських брендів скаржаться на розбавлений бензин, що почав з'являтися на російських АЗС, пише The Moscow Times.

Глава Союзу автосервісів РФ Юрій Валько пояснив, що через дефіцит бензину виробники економлять на його якості - багато заправок додають різні присадки, щоб підвищити октанове число.

За словами Валька, подібна ситуація траплялася на окремих АЗС Росії на межі нульових і десятих років.

З початку жовтня українські дрони щонайменше чотири рази пошкодили НПЗ, у вересні було вісім атак, а в серпні - 14.

З серпня по вересень щонайменше 10 нафтозаводів зупинилися повністю або частково, втративши близько 10% потужності. Внаслідок дефіциту закрили 360 АЗС. Наразі кожна 50-та станція більше не продає бензин.

Через це влада Росії була змушена продовжити до кінця жовтня заборону на продаж пального за кордон.

Нагадаємо 16 жовтня був атакований НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижньогородської області РФ. Відстань до кордону з Україною - 800 км.

Український проєкт CyberBoroshno геолокував наявні фотографії та дійшов висновку, що вражена була установка гідроочищення бензину Л-24/300, яка здатна переробляти 24 тонни палива на годину — понад 200 тисяч тонн на рік.

