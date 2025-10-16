УКР
Через дефіцит пального в РФ ламаються китайські автомобілі

Неякісний бензин в РФ: ламаються китайські автомобілі

Через неякісне російське пальне найбільше ламаються китайські автомобілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, власники китайських брендів скаржаться на розбавлений бензин, що почав з'являтися на російських АЗС, пише The Moscow Times.

Глава Союзу автосервісів РФ Юрій Валько пояснив, що через дефіцит бензину виробники економлять на його якості - багато заправок додають різні присадки, щоб підвищити октанове число.

Читайте також: Російські мережі АЗС кума Путіна Медведчука зіткнулися з дефіцитом бензину, – росЗМІ

За словами Валька, подібна ситуація траплялася на окремих АЗС Росії на межі нульових і десятих років.

З початку жовтня українські дрони щонайменше чотири рази пошкодили НПЗ, у вересні було вісім атак, а в серпні - 14.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кілометрова черга" за пальним в Хабаровському краї РФ. ВIДЕО

З серпня по вересень щонайменше 10 нафтозаводів зупинилися повністю або частково, втративши близько 10% потужності. Внаслідок дефіциту закрили 360 АЗС. Наразі кожна 50-та станція більше не продає бензин.

Через це влада Росії була змушена продовжити до кінця жовтня заборону на продаж пального за кордон.

Читайте: Через зупинки НПЗ Росія вперше за роки змушена імпортувати сірку, – розвідка

Нагадаємо 16 жовтня був атакований НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижньогородської області РФ. Відстань до кордону з Україною - 800 км.

Український проєкт CyberBoroshno геолокував наявні фотографії та дійшов висновку, що вражена була установка гідроочищення бензину Л-24/300, яка здатна переробляти 24 тонни палива на годину — понад 200 тисяч тонн на рік.

Ой бяда бяда огорчєніє...
16.10.2025 21:32 Відповісти
Не бажають комуняцькі автівки на віслюковій сечі їздити.
16.10.2025 21:36 Відповісти
Треба рисом заправляти китайські авто
16.10.2025 21:37 Відповісти
Шось оп"ять нипанятна - так бензин же частково з Китаю та Індії погнали, чи ще не погнали?
А, може Лука почав гнати з картоплі??? Вобшим історія таки мутна
16.10.2025 21:40 Відповісти
Ничего в войну на полуторках на дровах ездили так что могут повторить.
16.10.2025 22:10 Відповісти
Люди старшого покоління пам'ятають пізній совок.... Коли теж таке було, от тільки тоді автомобілі були інші...
