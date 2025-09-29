УКР
2 294 10

"Кілометрова черга" за пальним в Хабаровському краї РФ. ВIДЕО

Житель Хабаровського краю РФ, що за 9 тисяч кілометрів від кордону з Україною, виклав відео "кілометрової" черги на АЗС.

На заправках у регіоні повністю зникло пальне, а "з рук" його продають удвічі дорожче, Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У багатьох регіонах РФ і на окупованих територіях бензин відпускають за талонами або в кілометрових чергах.

"Ой-ой-ой, вот это очередь! И это при том, что 95-го нету", - йдеться у відео

бензин (1272) дефіцит (610) дрони (5783) пальне (70)
Коментувати
Пиво бензин только членам профсоюза.

29.09.2025 22:33 Відповісти
А я добре пам'ятаю ті часи коли в нас в Україні з цього починалось але бумеранг має властивість повертатись тільки з тою різницею що в нас зараз дефіциту немає тому що бензин продається з "коліс" і кишка тонка кацапам щось з цим зробити а свої НПЗ дирява ППО рашки приприти не має шансів!
29.09.2025 22:35 Відповісти
Черга **********, на Берлін за нємкамі!?!?
29.09.2025 22:36 Відповісти
"совговєнь" ))
29.09.2025 22:37 Відповісти
Харашо.
І це ще у Капотню не прилітало.
29.09.2025 22:43 Відповісти
Щоб ви курви кацапські , за хлібом стояли в такі кілометрові черги .
29.09.2025 22:57 Відповісти
Вітаю
29.09.2025 23:49 Відповісти
Ліпше б він сказав я не піду воювати проти України.
29.09.2025 23:02 Відповісти
Поднимут цены до нашего уровня, быстро появиться. Проверено)
29.09.2025 23:34 Відповісти
В московитів двіжуха ....
29.09.2025 23:34 Відповісти
 
 