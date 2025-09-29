"Кілометрова черга" за пальним в Хабаровському краї РФ. ВIДЕО

Житель Хабаровського краю РФ, що за 9 тисяч кілометрів від кордону з Україною, виклав відео "кілометрової" черги на АЗС.

На заправках у регіоні повністю зникло пальне, а "з рук" його продають удвічі дорожче, Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У багатьох регіонах РФ і на окупованих територіях бензин відпускають за талонами або в кілометрових чергах.

"Ой-ой-ой, вот это очередь! И это при том, что 95-го нету", - йдеться у відео.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі