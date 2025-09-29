"Километровая очередь" за топливом в Хабаровском крае РФ. ВИДЕО
Житель Хабаровского края РФ, что за 9 тысяч километров от границы с Украиной, выложил видео "километровой" очереди на АЗС.
На заправках в регионе полностью исчезло топливо, а "с рук" его продают вдвое дороже, Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во многих регионах РФ и на оккупированных территориях бензин отпускают по талонам или в километровых очередях.
"Ой-ой-ой, вот это очередь! И это при том, что 95-го нет", - говорится в видео.
Пивобензин только членам профсоюза.
І це ще у Капотню не прилітало.