"Километровая очередь" за топливом в Хабаровском крае РФ. ВИДЕО

Житель Хабаровского края РФ, что за 9 тысяч километров от границы с Украиной, выложил видео "километровой" очереди на АЗС.

На заправках в регионе полностью исчезло топливо, а "с рук" его продают вдвое дороже, Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во многих регионах РФ и на оккупированных территориях бензин отпускают по талонам или в километровых очередях.

"Ой-ой-ой, вот это очередь! И это при том, что 95-го нет", - говорится в видео.

Автор: 

Пиво бензин только членам профсоюза.

29.09.2025 22:33 Ответить
А я добре пам'ятаю ті часи коли в нас в Україні з цього починалось але бумеранг має властивість повертатись тільки з тою різницею що в нас зараз дефіциту немає тому що бензин продається з "коліс" і кишка тонка кацапам щось з цим зробити а свої НПЗ дирява ППО рашки приприти не має шансів!
29.09.2025 22:35 Ответить
Черга **********, на Берлін за нємкамі!?!?
29.09.2025 22:36 Ответить
"совговєнь" ))
29.09.2025 22:37 Ответить
Харашо.
І це ще у Капотню не прилітало.
29.09.2025 22:43 Ответить
Щоб ви курви кацапські , за хлібом стояли в такі кілометрові черги .
29.09.2025 22:57 Ответить
Ліпше б він сказав я не піду воювати проти України.
29.09.2025 23:02 Ответить
 
 