Через зупинки НПЗ Росія вперше за роки змушена імпортувати сірку, – розвідка

У жовтні 2025 року Росія імпортувала 35 тис. тонн сірки за ціною $390 за тонну.

Закупівля відбулася на тлі дефіциту сировини, яку раніше забезпечували внутрішні НПЗ, повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Дефіцит пояснюють зупиненням частини переробки. Станом на 15 вересня простоювало понад 25% загальної потужності НПЗ РФ, які могли б переробляти 1,86 млн барелів нафти на добу. Також вийшов із ладу Астраханський газопереробний завод, один із ключових виробників сірки, що використовується зокрема у вибухових речовинах.

Експорт сірки з Росії за кілька років різко скоротився – з 3,9 млн тонн у 2019 році до 1,04 млн тонн у 2024-му. За вісім місяців 2025 року випуск технічної сірки зменшився на 11,2% – до 3,17 млн тонн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Країна, що донедавна експортувала сірку, змушена вдаватися до імпорту. Це відображає напруження в енергетичному секторі та ризики для пов’язаних галузей, залежних від стабільного постачання сірки, додали у Службі зовнішньої розвідки.

Раніше повідомлялось, що російський експорт нафтопродуктів упав до найнижчого рівня з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Так, загальний обсяг морських поставок у середньому становив 1,88 млн барелів на день за перші 10 днів жовтня, що є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року.