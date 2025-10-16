Наслідки ударів українських дронів: Експорт нафтопродуктів із Росії обвалився до мінімуму з початку повномасштабної війни

Російський експорт нафтопродуктів упав до найнижчого рівня з початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України. Так, загальний обсяг морських поставок у середньому становив 1,88 млн барелів на день за перші 10 днів жовтня, що є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року.

Як пише Bloomberg, зниження поставок свідчить про певний рівень успіху кампанії України з паралізування нафтової промисловості Росії.

Продукція російських нафтопереробних заводів залишається нижче 5 млн барелів на день, що є найнижчим рівнем з весни 2022 року, оскільки удари дронів у поєднанні із сезонним технічним обслуговуванням скорочують виробництво.

Оскільки російські офіційні дані засекречені, трейдери покладаються на морський експорт як один із ключових показників для оцінки видобутку Росії. Поставки сирої нафти зросли до найвищого рівня за понад два роки за останні чотири тижні через те, що атаки на нафтопереробні заводи змушують перенаправляти зростаючі поставкина експортні термінали.

Експорт нафти залишається обмеженим після атак минулого місяця, які вплинули на Усть-Лугу, яка обробляє понад 60% російських поставок. Відтік за період спостережень цього місяця впав на 43% з вересневих рівнів, до 198 тис. барелів на день, що є найнижчим показником принаймні з січня 2022 року.

Поставки дизельного палива та газойлю зросли на 13% порівняно з попереднім місяцем. до майже 850 тис. барелів на день, оскільки збільшення експорту з Чорного моря допомогло компенсувати слабкі потоки з головного балтійського вузла в Приморську. Потоки до Африки та Близького Сходу зросли.

Поставки мазуту знизилися на 8%, до 727 тис. барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці. Потоки сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, впали на 38%, до 44 тис. барелів на день.

Поставки бензину та компонентів суміші за цей місяць не спостерігалися, тоді як потоки реактивного палива зросли більш ніж удвічі, до 65 тис. барелів на день.

Як повідомлялося, в Росії за вересень цього року середні роздрібні ціни на бензин зросли на 2,58% (максимально з 2018 року), а в річному вираженні зростання цінників на АЗС досягло 12,73% і стало рекордним за останні 14 років, а через удари по НПЗ у Росії виник дефіцит бензину обсягом 20% внутрішнього споживання.

У жовтні обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 4,86 ​​млн барелів на добу – майже на 10% порівняно з липнем, і стали найнижчими за останні п'ять років.

До того повідомлялося, що другий за потужністю НПЗ у Росії втратив 40% потужностей після ударів українських дронів.

За підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тис. тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тис. тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

30 вересня уряд РФ продовжив запроваджену раніше тимчасову заборону на експорт автомобільного бензину за межі країни до кінця року.

Перед тим віцепрем'єр РФ Александр Новак визнав, що у Росії виник дефіцит пального на роздрібному ринку.

При цьому, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають нестачу бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.

Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.