Поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод и вражеская база с топливом в Бердянске, - Генштаб
В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Атака на Новокуйбышевский НПЗ
Как отмечается, на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Завод производит более 20 видов товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн.
"По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). На территории предприятия наблюдается пожар", - отмечают в Генштабе.
Степень нанесенного ущерба уточняется. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.
Атака на Оренбургский газоперерабатывающий завод
Также, по данным Генштаба, поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод (Оренбургская область РФ). На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.
"Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации, поражена одна из установок переработки и очистки газа", - говорится в сообщении.
Атака на топливную базу оккупантов в Бердянске
Кроме того, как информирует Генштаб, поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Есть информация о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.
Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ, и подрыва военно-промышленной базы РФ для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, там бушует пожар.
Напомним, ночью беспилотники также атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, в одном из цехов сейчас пожар.
