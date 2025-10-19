РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 894 16

Поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод и вражеская база с топливом в Бердянске, - Генштаб

Атакован Новокуйбышевский НПЗ

В ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Как отмечается, на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Завод производит более 20 видов товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн.

"По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). На территории предприятия наблюдается пожар", - отмечают в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

Атака на Оренбургский газоперерабатывающий завод

Также, по данным Генштаба, поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод (Оренбургская область РФ). На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

"Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации, поражена одна из установок переработки и очистки газа", - говорится в сообщении.

Атака на топливную базу оккупантов в Бердянске

Кроме того, как информирует Генштаб, поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске. Есть информация о взрывах в районе цели и пожаре на объекте.

Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мероприятий по поражению критических предприятий, задействованных в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ, и подрыва военно-промышленной базы РФ для лишения ее возможности продолжать преступную агрессию.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, там бушует пожар.

Напомним, ночью беспилотники также атаковали газовый завод в Оренбургской области РФ, в одном из цехов сейчас пожар.

Топ комментарии
+12
два найбільших ГПЗ, які у досяжності, ми вже почали "освоювати". Астраханський вже двічі у цьому році. Залишилось ще двійко поменше - Шкаповскоє ГПП (від Харкова 800 км) і Туймазінскоє ГПП (віл Харкова 1300 км). І ППО там теж нема.
19.10.2025 14:01 Ответить
+8
Це була гарна мирна угода. Не зупиняйтесь а нарощуйте. В нас два тижні до зустрічі двох шизонутих дідів які придумають чергову гадость для України
19.10.2025 14:21 Ответить
+7
файно...
19.10.2025 13:21 Ответить
файно...
19.10.2025 13:21 Ответить
"И тебя, моя мама, согреет
Оренбургский пуховый платок..."
19.10.2025 13:25 Ответить
Урожайненько)))
19.10.2025 13:33 Ответить
Арба та віслюк от майбутне Парашнрй *********. І кравава різанина громадянськой війни в наслідок який смітия людства на кшталт бурятів, осетин, чувашей з удмуртами, татарами і якутами тощо створять свої смердючи улуси, князівства та царства.
19.10.2025 13:42 Ответить
Начнется наверное как всегда с Кавказа особенно если Эрдоган с Алиевым помогут.
19.10.2025 13:58 Ответить
Академік віцеведення береже свою свору як раз для цього і ані інгуші ані іронгутанги ані даги тощо ничого йому не протипоставлять.
19.10.2025 14:07 Ответить
Верно,но это только пока он не сдохнет,а там и сынка-орденоносца на кинжал поставить могут.
19.10.2025 17:29 Ответить
Ч не впевнений шо кінжали будуть бруднити о цю жирну свиню. Дрючок швабри саме воно Муамар підтвердить.
19.10.2025 17:51 Ответить
два найбільших ГПЗ, які у досяжності, ми вже почали "освоювати". Астраханський вже двічі у цьому році. Залишилось ще двійко поменше - Шкаповскоє ГПП (від Харкова 800 км) і Туймазінскоє ГПП (віл Харкова 1300 км). І ППО там теж нема.
19.10.2025 14:01 Ответить
"Я вражений вами" - сказав Новокуйбишевськи НПЗ, дивлячись закоханими очима на безпілотник, який збирався його в*бати
19.10.2025 14:01 Ответить
Головне щоб не було дощів.
19.10.2025 14:12 Ответить
Це була гарна мирна угода. Не зупиняйтесь а нарощуйте. В нас два тижні до зустрічі двох шизонутих дідів які придумають чергову гадость для України
19.10.2025 14:21 Ответить
Я не зрозумію чому не бомбять заводи з виробництва та ремонту реактивних двигунів
19.10.2025 15:18 Ответить
Ось вам орки, і черговий ******* день!!
19.10.2025 15:21 Ответить
Наступна ціль - Омський НПЗ.
19.10.2025 15:28 Ответить
якби да по ямальському хресту в'*бати! отоб свято було
19.10.2025 15:37 Ответить
 
 