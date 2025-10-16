Поражен Саратовский НПЗ, обеспечивающий потребности оккупантов, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины в ночь на 16 октября поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.
Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Саратовской области.
Треба ракетами (яких немає) - тоді буде гаплик!