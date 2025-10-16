РУС
2 432 9

Поражен Саратовский НПЗ, обеспечивающий потребности оккупантов, - Генштаб ВСУ

Удар по Саратовскому НПЗ: что известно?

Силы обороны Украины в ночь на 16 октября поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил рф", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Саратовской области.

Генштаб ВС (7095) НПЗ (329) россия (97686) Удары по РФ (597)
Наказав довго жити? - чи ше може оклигати?
16.10.2025 11:20 Ответить
Кілька місяців і кацапи його запустять...
Треба ракетами (яких немає) - тоді буде гаплик!
16.10.2025 11:31 Ответить
від Кмєва до Саратова біля 1500 км...
16.10.2025 11:34 Ответить
Ракет немає - так можна через тиждень знову дронами навідатись
16.10.2025 11:36 Ответить
Це не так просто зробити. Треба виготовляти колони і інше обладнання, а на це потрібен час і гроші.
16.10.2025 11:44 Ответить
Який гаплик? Побудоване один раз можна побудувати й другий раз (навіть на місці руїн). Питання в тому, де кошти й сили брати.
16.10.2025 12:19 Ответить
Гарна новина...
16.10.2025 11:24 Ответить
гарно карти складаються. Дякуємо ЗСУ
16.10.2025 11:29 Ответить
 
 