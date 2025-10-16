2 572 8
Атака дронов на Саратов: взрывы прогремели в районе НПЗ. ВИДЕО
В ночь на 15 октября Саратовскую область атаковали беспилотники. Жители областного центра заявили о серии взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Предположительно, под атакой беспилотников оказался Саратовский НПЗ ("Крекинг"), который входит в структуру "Роснефти" и расположен в Заводском районе.
Также, Росавиация временно приостановила полеты в аэропортах Саратова и Самары. Утром Минобороны РФ заявило о якобы сбитии или перехвате 51 беспилотника, из них 12 - над Саратовской областью.
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхов готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!...".
(Л. Українка.)
Сьогодні - те саме... Антоніни Матвієнко вже з нами немає... Але її пісня "Дикі гуси", перетворилась в ударну групу БПЛА, що товче кацапню, де тільки дотягнеться...
Так у всіх, столиця захищена набагато краще ніж всі інші.
Рузкий, почему глаз такой узкий?!
Гей, сливяне!