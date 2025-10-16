Атака дронов на Саратов: взрывы прогремели в районе НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 15 октября Саратовскую область атаковали беспилотники. Жители областного центра заявили о серии взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Предположительно, под атакой беспилотников оказался Саратовский НПЗ ("Крекинг"), который входит в структуру "Роснефти" и расположен в Заводском районе.

Также, Росавиация временно приостановила полеты в аэропортах Саратова и Самары. Утром Минобороны РФ заявило о якобы сбитии или перехвате 51 беспилотника, из них 12 - над Саратовской областью.

