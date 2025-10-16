РУС
Атака дронов на Саратов: взрывы прогремели в районе НПЗ. ВИДЕО

В ночь на 15 октября Саратовскую область атаковали беспилотники. Жители областного центра заявили о серии взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Предположительно, под атакой беспилотников оказался Саратовский НПЗ ("Крекинг"), который входит в структуру "Роснефти" и расположен в Заводском районе.

Также, Росавиация временно приостановила полеты в аэропортах Саратова и Самары. Утром Минобороны РФ заявило о якобы сбитии или перехвате 51 беспилотника, из них 12 - над Саратовской областью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары дронов по НПЗ парализовали нефтяную отрасль РФ: переработка не восстановится до 2026-го, - МЭА

Огней так много золотых на улицах Саратова...
показать весь комментарий
16.10.2025 08:25 Ответить
"Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхов готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!...".
(Л. Українка.)
Сьогодні - те саме... Антоніни Матвієнко вже з нами немає... Але її пісня "Дикі гуси", перетворилась в ударну групу БПЛА, що товче кацапню, де тільки дотягнеться...
показать весь комментарий
16.10.2025 08:27 Ответить
Парней много холостых в Саратове, про НПЗ ничего не сказано никаких НПЗ там быть не должно и не будет да и с парнями тоже видимо будут проблемы...
показать весь комментарий
16.10.2025 08:35 Ответить
Я же хочеться почути таку звістку про московію
показать весь комментарий
16.10.2025 08:38 Ответить
Московія стягнула до себе все найкраще ПВО....
Так у всіх, столиця захищена набагато краще ніж всі інші.
показать весь комментарий
16.10.2025 08:56 Ответить
услышим... НО только когда появится балистика - дронами и крылатыми ракетами там делать нечего - всё будет сбито
показать весь комментарий
16.10.2025 09:02 Ответить
Саратов получил своё название по тюркскому названию «сары тау» - «жёлтая гора»...
Рузкий, почему глаз такой узкий?!
Гей, сливяне!
показать весь комментарий
16.10.2025 09:04 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 09:07 Ответить
 
 