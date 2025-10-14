Удары дронов по НПЗ парализовали нефтяную отрасль РФ: переработка не восстановится до 2026 года, - МЭА

Масштабные атаки украинских дронов привели к дефициту топлива в РФ и заставили Москву ограничить экспорт. Прогнозируется падение переработки как минимум до середины 2026-го.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Киев усилил удары по российской энергетической инфраструктуре, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и морским терминалам. Главная цель этих атак - сокращение доходов Кремля и снижение его возможностей обеспечивать топливом военные подразделения на фронте.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным источников, только с начала августа Украина осуществила не менее 28 ударов по ключевым НПЗ в разных регионах России. Последствия таких атак стали ощутимыми: в ряде областей, в том числе и в оккупированном Крыму, зафиксирован дефицит бензина. В результате Москва была вынуждена ввести ограничения на экспорт топлива как минимум до конца года.

Международное энергетическое агентство пересмотрело свой прогноз по восстановлению нефтепереработки в России. Если раньше ожидалось, что показатели нормализуются до конца года, то теперь прогноз стал более осторожным.

"Ранее мы предполагали нормализацию переработки до конца года, но теперь придерживаемся более осторожного прогноза", - говорится в отчете агентства.

Последствия ударов украинских дронов по НПЗ

По оценкам МЭА, переработка нефти в РФ будет оставаться ниже 5 млн баррелей в сутки как минимум до июня 2026 года. В перспективе возможен рост до 5,4 млн баррелей в сутки, однако этот прогноз будет корректироваться в зависимости от дальнейших событий.

Аналитики отметили, что "масштабная кампания украинских дронов против российских НПЗ и энергетической инфраструктуры" уже привела к снижению объемов переработки примерно на 500 тысяч баррелей в день.

Как сообщает Bloomberg, правительство РФ засекретило большинство данных об энергетическом секторе, включая объемы переработки нефти и производства топлива. Это существенно затрудняет независимым аналитикам оценку реальных последствий украинских ударов по российским НПЗ и энергетической инфраструктуре.

Заместитель премьер-министра РФ Александр Новак недавно заявил, что переработка якобы растет и полностью покрывает внутренний спрос. В то же время независимые расчеты указывают на обратное: часть заводов вынуждена простаивать из-за повреждений, нанесенных дронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов по российским НПЗ: Путин подписал указ для борьбы с ростом цен на топливо

На фоне сокращения перерабатывающих мощностей Москва в сентябре увеличила экспорт сырой нефти до 5,1 млн баррелей в сутки - самый большой показатель с мая 2023 года. Однако выручка от экспорта оказалась значительно меньше. Доходы упали до 13,4 млрд долларов, что стало минимумом за последние три месяца.

По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов снизился до 2,4 млн баррелей в день - это самый низкий уровень за последнее десятилетие, если не учитывать период пандемии в 2020 году.

Последствия для бюджета Кремля

Падение нефтяных доходов создает серьезные проблемы для российского бюджета. Расходы на войну остаются рекордными, и правительство вынуждено перекрывать дефицит внутренними займами и использованием резервов.

По прогнозам, в 2025 году поступления от нефтегазового сектора могут стать самыми низкими с начала пандемии, что усилит финансовое давление на Кремль в четвертом году полномасштабной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Энергетический кризис в РФ подталкивает Путина не к миру, а к очередной эскалации, - The Telegraph