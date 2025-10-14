Удари дронів по НПЗ паралізували нафтову галузь РФ: переробка не відновиться до 2026-го, - МЕА

Масштабні атаки українських дронів призвели до дефіциту пального у РФ і змусили Москву обмежити експорт. Прогнозується падіння переробки щонайменше до середини 2026-го.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Київ посилив удари по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах, трубопроводах та морських терміналах. Головна мета цих атак — скорочення прибутків Кремля та зниження його можливостей забезпечувати паливом військові підрозділи на фронті.

За даними джерел, лише з початку серпня Україна здійснила щонайменше 28 ударів по ключових НПЗ у різних регіонах Росії. Наслідки таких атак стали відчутними: у низці областей, зокрема й в окупованому Криму, зафіксовано дефіцит бензину. У результаті Москва була змушена запровадити обмеження на експорт палива щонайменше до кінця року.

Міжнародне енергетичне агентство переглянуло свій прогноз щодо відновлення нафтопереробки в Росії. Якщо раніше очікувалося, що показники нормалізуються до кінця року, то тепер прогноз став обережнішим.

"Раніше ми припускали нормалізацію переробки до кінця року, але тепер дотримуємося більш обережного прогнозу", - йдеться у звіті агентства.

Наслідки ударів українських дронів по НПЗ

За оцінками МЕА, переробка нафти у РФ залишатиметься нижчою за 5 млн барелів на добу щонайменше до червня 2026 року. У перспективі можливе зростання до 5,4 млн барелів на добу, проте цей прогноз буде коригуватися залежно від подальших подій.

Аналітики наголосили, що "масштабна кампанія українських дронів проти російських НПЗ та енергетичної інфраструктури" вже призвела до зниження обсягів переробки приблизно на 500 тисяч барелів на день.

Як повідомляє Bloomberg, уряд РФ засекретив більшість даних про енергетичний сектор, включно з обсягами переробки нафти та виробництва палива. Це суттєво ускладнює незалежним аналітикам оцінку реальних наслідків українських ударів по російських НПЗ та енергетичній інфраструктурі.

Заступник прем’єр-міністра РФ Олександр Новак нещодавно заявив, що переробка нібито зростає та повністю покриває внутрішній попит. Водночас незалежні розрахунки вказують на протилежне: частина заводів змушена простоювати через пошкодження, завдані дронами.

На тлі скорочення переробних потужностей Москва у вересні збільшила експорт сирої нафти до 5,1 млн барелів на добу - найбільший показник з травня 2023 року. Однак виручка від експорту виявилася значно меншою. Доходи впали до 13,4 млрд доларів, що стало мінімумом за останні три місяці.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, експорт нафтопродуктів знизився до 2,4 млн барелів на день - це найнижчий рівень за останнє десятиліття, якщо не враховувати період пандемії у 2020 році.

Наслідки для бюджету Кремля

Падіння нафтових доходів створює серйозні проблеми для російського бюджету. Видатки на війну залишаються рекордними, і уряд змушений перекривати дефіцит внутрішніми позиками та використанням резервів.

За прогнозами, у 2025 році надходження від нафтогазового сектору можуть стати найнижчими з початку пандемії, що посилить фінансовий тиск на Кремль у четвертому році повномасштабної війни.

