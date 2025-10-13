Наслідки ударів по російським НПЗ: Путін підписав указ для боротьби зі зростанням цін на пальне

Російський правитель Володимир Путін підписав указ про так званий мораторій на обнулення паливного демпфера до 1 травня 2026 року.

Як повідомили у Міненерго РФ, цей крок покликаний стабілізувати ціни на бензин і дизельне пальне всередині країни, передає Радіо Свобода.

Зокрема, це має зробити постачання пального на внутрішній російський ринок вигіднішим.

Суть паливного демпфера полягає в тому, що уряд виплачує виробникам субсидію з федерального бюджету, щоб мотивувати їх постачати більше бензину і дизпалива на внутрішній ринок, а не на експорт.

Якщо продавати пальне за кордон вигідніше, ніж усередині країни, то за допомогою демпферного механізму влада РФ компенсує нафтовим компаніям різницю, стабілізуючи таким чином динаміку цін. Але якщо внутрішні ціни на пальне стають вищими за певні значення, демпферні виплати обнулюються.

Згідно з підписаним Путіним указом, тепер обнулення виплат паливного демпфера щодо бензину і дизпалива не буде, навіть якщо ціни всередині країни перевищуватимуть встановлений поріг. Таким чином влада Росії сподівається простимулювати нафтовиків збільшити постачання пального на внутрішній ринок.

Крім того, Путін вивів з-під акцизу виведене дизельне пальне, яке одержують при змішуванні літнього дизеля з авіаційним гасом. У Міненерго РФ наголосили, що це допоможе "забезпечити росіян і промисловість пальним".

Як повідомлялося, за підрахунками російського аналітичного агентства "Сиала", станом на кінець вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти, які могли б переробляти 338 тисяч тонн сировини на добу.

Приблизно 70% простоїв стали результатом атак українських безпілотників: станом на кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу, випливає з оцінок агентства.

В результаті виробництво бензину за вересень скоротилося на 1 млн тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, писало російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерело.

Найбільш відчутно це на Далекому Сході та в окупованому Криму, де заборонили продавати більше 20 літрів бензину одному покупцю. Загалом понад 20 регіонів зіткнулися з нестачею палива.

Через падіння переробки Росія збільшує експорт нафти. На початку жовтня стало відомо, що експорт російської нафти морем зріс до максимуму майже за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, писало агентство Bloomberg.