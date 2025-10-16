Атака дронів на Саратов: вибухи пролунали у районі НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 15 жовтня Саратовську область атакували безпілотники. Жителі обласного центру заявили про серію вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Імовірно, під атакою безпілотників опинився Саратовський НПЗ ("Крекінг"), який входить до структури "Роснафти" та розташований у Заводському районі.

Також, Росавіація тимчасово призупинила польоти в аеропортах Саратова та Самари. Зранку Міноборони РФ заявило про нібито збиття або перехоплення 51 безпілотника, з них 12 – над Саратовською областю.

