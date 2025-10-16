3 013 10
Атака дронів на Саратов: вибухи пролунали у районі НПЗ. ВIДЕО
У ніч проти 15 жовтня Саратовську область атакували безпілотники. Жителі обласного центру заявили про серію вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.
Імовірно, під атакою безпілотників опинився Саратовський НПЗ ("Крекінг"), який входить до структури "Роснафти" та розташований у Заводському районі.
Також, Росавіація тимчасово призупинила польоти в аеропортах Саратова та Самари. Зранку Міноборони РФ заявило про нібито збиття або перехоплення 51 безпілотника, з них 12 – над Саратовською областю.
Топ коментарі
+4 Артём Назаренко #597587
показати весь коментар16.10.2025 08:25 Відповісти Посилання
+4 Яр Холодний
показати весь коментар16.10.2025 08:27 Відповісти Посилання
+2 Серый Вовк
показати весь коментар16.10.2025 08:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?
Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхов готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...
Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.
Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.
Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!...".
(Л. Українка.)
Сьогодні - те саме... Антоніни Матвієнко вже з нами немає... Але її пісня "Дикі гуси", перетворилась в ударну групу БПЛА, що товче кацапню, де тільки дотягнеться...
Так у всіх, столиця захищена набагато краще ніж всі інші.
Рузкий, почему глаз такой узкий?!
Гей, сливяне!