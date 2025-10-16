УКР
Атака дронів на Саратов: вибухи пролунали у районі НПЗ. ВIДЕО

У ніч проти 15 жовтня Саратовську область  атакували безпілотники.  Жителі обласного центру заявили про серію вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Імовірно, під атакою безпілотників опинився Саратовський НПЗ ("Крекінг"), який входить до структури "Роснафти" та розташований у Заводському районі.

Також,  Росавіація тимчасово призупинила польоти в аеропортах Саратова та Самари. Зранку Міноборони РФ заявило про нібито збиття або перехоплення 51 безпілотника, з них 12 – над Саратовською областю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари дронів по НПЗ паралізували нафтову галузь РФ: переробка не відновиться до 2026-го, - МЕА

НПЗ (748) Удари по РФ (601)
+4
Огней так много золотых на улицах Саратова...
16.10.2025 08:25 Відповісти
+4
"Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?

Ти, моя щира, гартована мова,
Я тебе видобуть з піхов готова,
Тільки ж ти кров з мого серця проллєш,
Вражого ж серця клинком не проб'єш...

Вигострю, виточу зброю іскристу,
Скільки достане снаги мені й хисту,
Потім її почеплю при стіні
Іншим на втіху, на смуток мені.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Брязне клинок об залізо кайданів,
Піде луна по твердинях тиранів,
Стрінеться з брязкотом інших мечей,
З гуком нових, не тюремних речей.

Месники дужі приймуть мою зброю,
Кинуться з нею одважно до бою...
Зброє моя, послужи воякам
Краще, ніж служиш ти хворим рукам!...".
(Л. Українка.)
Сьогодні - те саме... Антоніни Матвієнко вже з нами немає... Але її пісня "Дикі гуси", перетворилась в ударну групу БПЛА, що товче кацапню, де тільки дотягнеться...
16.10.2025 08:27 Відповісти
+2
Парней много холостых в Саратове, про НПЗ ничего не сказано никаких НПЗ там быть не должно и не будет да и с парнями тоже видимо будут проблемы...
16.10.2025 08:35 Відповісти
