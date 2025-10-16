Уражено Саратовський НПЗ, що забезпечує потреби окупантів, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у ніч на 16 жовтня уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.



Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про вибухи у Саратовській області.

