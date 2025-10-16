Уражено Саратовський НПЗ, що забезпечує потреби окупантів, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України у ніч на 16 жовтня уразили Саратовський нафтопереробний завод.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.
Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про вибухи у Саратовській області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба ракетами (яких немає) - тоді буде гаплик!