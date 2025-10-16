УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11035 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 555 9

Уражено Саратовський НПЗ, що забезпечує потреби окупантів, - Генштаб ЗСУ

Удар по Саратовському НПЗ: що відомо?

Сили оборони України у ніч на 16 жовтня уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про вибухи у Саратовській області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Генштаб ЗС (7402) НПЗ (748) росія (68461) Удари по РФ (601)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наказав довго жити? - чи ше може оклигати?
показати весь коментар
16.10.2025 11:20 Відповісти
Кілька місяців і кацапи його запустять...
Треба ракетами (яких немає) - тоді буде гаплик!
показати весь коментар
16.10.2025 11:31 Відповісти
від Кмєва до Саратова біля 1500 км...
показати весь коментар
16.10.2025 11:34 Відповісти
Ракет немає - так можна через тиждень знову дронами навідатись
показати весь коментар
16.10.2025 11:36 Відповісти
Це не так просто зробити. Треба виготовляти колони і інше обладнання, а на це потрібен час і гроші.
показати весь коментар
16.10.2025 11:44 Відповісти
Який гаплик? Побудоване один раз можна побудувати й другий раз (навіть на місці руїн). Питання в тому, де кошти й сили брати.
показати весь коментар
16.10.2025 12:19 Відповісти
Гарна новина...
показати весь коментар
16.10.2025 11:24 Відповісти
гарно карти складаються. Дякуємо ЗСУ
показати весь коментар
16.10.2025 11:29 Відповісти
 
 