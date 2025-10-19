Завод "Газпрома" в Оренбургской области прекратил прием газа из Казахстана после атаки украинских беспилотников, - СМИ

После атаки украинских беспилотников один из заводов "Газпрома" в Оренбургской области РФ временно прекратил прием газа из Казахстана.

Об этом пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

"По данным Минэнерго Казахстана, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в ночь на 19 октября 2025 года. В связи с этим завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак",- сказано в сообщении.

В Минэнерго Казахстана добавили, что "информация о характере повреждений и сроках возобновления работы завода российской стороной пока не предоставлена".

В то же время там отметили, что газоснабжение Казахстана не было нарушено.

Атака на Оренбургский газоперерабатывающий завод

Напомним, что в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Также поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод (Оренбургская область РФ). На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

