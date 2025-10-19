РУС
Атака дронов на регионы РФ
Завод "Газпрома" в Оренбургской области прекратил прием газа из Казахстана после атаки украинских беспилотников, - СМИ

После атаки украинских беспилотников один из заводов "Газпрома" в Оренбургской области РФ временно прекратил прием газа из Казахстана.

Об этом пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на Минэнерго Казахстана, сообщает Цензор.НЕТ.

"По данным Минэнерго Казахстана, "Газпром" подтвердил факт "аварийной ситуации" на Оренбургском газоперерабатывающем заводе в ночь на 19 октября 2025 года. В связи с этим завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак",- сказано в сообщении.

В Минэнерго Казахстана добавили, что "информация о характере повреждений и сроках возобновления работы завода российской стороной пока не предоставлена".

В то же время там отметили, что газоснабжение Казахстана не было нарушено.

Атака на Оренбургский газоперерабатывающий завод

Напомним, что в ночь на 19 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Также поражен Оренбургский газоперерабатывающий завод (Оренбургская область РФ). На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

Читайте также: Поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод и вражеская база с горючим в Бердянске, - Генштаб

От так і йде збір розвідінформації - не треба лізти у сейфи противника чи брать "язиків"... Досить отримать інформацію з "лівого" джерела... І "безвитратно"... Коли кацапи попросять казахів почать прокачку газу знову - значить, все відновлено, пора "пафтарять"...
Ну як , дрьобана кацапська мразь , вам там весело ?
Це привіт вашому кремлівському виродку і бидлоті ,
яка дістала укаїнців 😠
Дуже добре. Наглядно бачимо що на відміну від європейських і американських санкцій, українські санкції діють швидко і невідворотно і їх не можна обійти. Тому не розумію навіщо взагалі Європу і сша просити про санкції. Нехай краще дають мовчки зброю
