Рязань атакована БПЛА: взрывы и пожар на предприятии

В ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия взрывов, вызванных, по сообщениям местных жителей, атакой беспилотников.

По данным телеграм-канала Shot, над Рязанью прозвучало не менее 10 взрывов. Звуки взрывов были слышны также в городе Скопин Рязанской области.

По словам местных, примерно в 3:15 на окраине Рязани прогремели взрывы, а позже в Скопине. После этого начался пожар. Официально же в России говорят о том, что "по дронам сработала ПВО". Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Местные телеграмм-каналы в свою очередь сообщают, что в результате атаки беспилотников на территории одного из предприятий возник пожар. Другие СМИ сообщают, что проезд к нефтеперерабатывающему заводу закрыт.

По данным минобороны РФ над Рязанской областью якобы было сбито 14 украинских беспилотников.





Рязанский НПЗ: что известно

Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), один из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры России, стал объектом многочисленных атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала 2025 года. Эти удары направлены на уменьшение способности России поставлять топливо и влияют на ее экономическую стабильность.

Предприятие уже не впервые оказывается под ударом украинских сил. В марте 2024 года несколько беспилотников атаковали этот НПЗ. Один из беспилотников попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов, начался сильный пожар. В результате атаки горела установка блока теплообменника.

Следующий удар по нефтеперерабатывающему предприятию произошел в ночь на 1 мая 2024 года.

В 2025 году Рязанский НПЗ минимум пять раз атаковали беспилотники. В частности, в ночь на 24 января. В результате атаки загорелись по меньшей мере 3 резервуара, а также цех с установкой гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Местные сообщили о более 50 взрывах.

Отмечалось, что атаку на Рязанский НПЗ и Рязанскую ТЭЦ организовали СБУ и Силы специальных операций.

В ночь на 26 января вблизи нефтеперерабатывающего завода снова прогремели взрывы.

Следующая атака на НПЗ произошла в феврале. На территории предприятия произошел пожар. Очевидцы сообщают, что слышали серию громких взрывов вблизи НПЗ, а уже потом увидели пламя на территории завода.

В ночь на 29 апреля беспилотники снова пытались нанести удар по НПЗ в Рязани.

В мае стало известно, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод сократил около половины своих перерабатывающих мощностей после атаки украинских беспилотников.

В ночь на 5 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Атаки на Рязанский НПЗ имеют значительное влияние на нефтяную инфраструктуру России:

Пожары и остановки производства: Удары приводят к масштабным пожарам и временным остановкам производственных мощностей, что влияет на способность России перерабатывать нефть.

Уменьшение экспорта топлива: Повреждение НПЗ ограничивает возможности России поставлять топливо, что может привести к дефициту топлива на внутреннем рынке и уменьшению доходов от экспорта.

Психологическое влияние: Эти атаки демонстрируют способность Украины достигать стратегических целей на территории России, что имеет морально-психологический эффект на население и военных.

Удары Украины по объектам РФ осенью 2025 года

С сентября 2025 года Украина существенно усилила удары по инфраструктуре на территории России, в частности энергетические объекты (нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы, хабы), военные/оборонные предприятия и инфраструктурные узлы. Это сочетание ударов дронами и дальнобойных ракет.

20 сентября 2025 года была нанесена серия ударов по энергетическим объектам в РФ (Samara, Saratov и др.). Украинские дроны поразили несколько объектов энергетической инфраструктуры в регионах Самарской и Саратовской областей.

В конце сентября были зафиксированы удары по НПЗ, резервуарам и перекачивающим станциям в регионах РФ, что повлекло локальные дефициты топлива и сбивание экспорта

В октябре Украина нанесла удары по энергетике и оборонным предприятиям в РФ

