РУС
2 452 11

В Копейске Челябинской области РФ после атаки дронов горит военное предприятие "Пластмас". ВИДЕО

В городе Копейск Челябинской области РФ произошел масштабный пожар на предприятии "Пластмас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники ударили по предприятию, где изготавливают элементы для военной техники.

Местные жители пишут в соцсетях, что слышали серию взрывов в разных районах города, а в небе виден густой дым.

Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ после атаки дронов горит подстанция.

+13
Челяба! Мужикі в труселях! Тримайтеся до останнього! Доки не згорите до чортової матері
22.10.2025 22:51 Ответить
+9
2000 км від України !
22.10.2025 22:53 Ответить
+8
Молодці !
Знають куда бити - по горючих заводах

.
22.10.2025 22:53 Ответить
Пластмас? - повинен гарно горіти
22.10.2025 22:51 Ответить
Зашол в туалет в Челябінську
https://www.facebook.com/watch?v=2454147081667277
22.10.2025 22:53 Ответить
Пукан рванув
22.10.2025 23:16 Ответить
кацапи вважають, що летить все з Казахстану.. ХЗ..
22.10.2025 22:58 Ответить
в них лайно в головах - нехай вважають ...))
22.10.2025 23:03 Ответить
Оце самі кращі санкції. І ці санкції і не обійдеш і ніякий орбан їх не заблокує
22.10.2025 23:09 Ответить
Це далекий урал, це під 2000км відстані...
З іншого бокку, https://t.me/yigal_levin/89205 Ігаль Левін пише:
"В Копейске расположен "Завод пластмасс" - несмотря на название, он производит артиллерийские снаряды и ракеты для нужд ВС РФ. Судя по масштабам взрыва, именно он и подвергся атаке."
22.10.2025 23:31 Ответить
...завод із виробництва, ремонту та утилізації *********** для польової, корабельної, зенітної і танкової артилерії. Випускає 82-мм і 120-мм постріли для мінометів, осколково-фугасні та кумулятивні снаряди калібром 100-мм, 125-мм і 152 мм для пускових установок, танкових гармат та самохідних гаубиць, некеровані авіаційні ракети типу С-8.
Входить до складу холдингу АТ "НПК "Техмаш" під управлінням АТ "Технодинаміка" російської державної корпорації "Ростех".
22.10.2025 23:33 Ответить
 
 