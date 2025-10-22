В Копейске Челябинской области РФ после атаки дронов горит военное предприятие "Пластмас". ВИДЕО

В городе Копейск Челябинской области РФ произошел масштабный пожар на предприятии "Пластмас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники ударили по предприятию, где изготавливают элементы для военной техники.

Местные жители пишут в соцсетях, что слышали серию взрывов в разных районах города, а в небе виден густой дым.

Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ после атаки дронов горит подстанция.

