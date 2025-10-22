2 452 11
В Копейске Челябинской области РФ после атаки дронов горит военное предприятие "Пластмас". ВИДЕО
В городе Копейск Челябинской области РФ произошел масштабный пожар на предприятии "Пластмас".
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотники ударили по предприятию, где изготавливают элементы для военной техники.
Местные жители пишут в соцсетях, что слышали серию взрывов в разных районах города, а в небе виден густой дым.
Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ после атаки дронов горит подстанция.
Знають куда бити - по горючих заводах
https://www.facebook.com/watch?v=2454147081667277
З іншого бокку, https://t.me/yigal_levin/89205 Ігаль Левін пише:
"В Копейске расположен "Завод пластмасс" - несмотря на название, он производит артиллерийские снаряды и ракеты для нужд ВС РФ. Судя по масштабам взрыва, именно он и подвергся атаке."
Входить до складу холдингу АТ "НПК "Техмаш" під управлінням АТ "Технодинаміка" російської державної корпорації "Ростех".