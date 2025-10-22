УКР
У Копейську Челябінської області РФ після атаки дронів горить військове підприємство "Пластмас". ВIДЕО

У місті Копейськ Челябінської області РФ сталася масштабна пожежа на підприємстві "Пластмас".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники вдарили по підприємству, де виготовляють елементи для військової техніки.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що чули серію вибухів у різних районах міста, а в небі видно густий дим.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що у Брянській області РФ після атаки дронів горить підстанція.

Читайте також: НПЗ та завод із виробництва боєприпасів уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

росія (68567) дрони (6122) Удари по РФ (615)
Топ коментарі
+13
Челяба! Мужикі в труселях! Тримайтеся до останнього! Доки не згорите до чортової матері
22.10.2025 22:51 Відповісти
+9
2000 км від України !
22.10.2025 22:53 Відповісти
+8
Молодці !
Знають куда бити - по горючих заводах

.
22.10.2025 22:53 Відповісти
Пластмас? - повинен гарно горіти
22.10.2025 22:51 Відповісти
Зашол в туалет в Челябінську
https://www.facebook.com/watch?v=2454147081667277
22.10.2025 22:53 Відповісти
Пукан рванув
22.10.2025 23:16 Відповісти
кацапи вважають, що летить все з Казахстану.. ХЗ..
22.10.2025 22:58 Відповісти
в них лайно в головах - нехай вважають ...))
22.10.2025 23:03 Відповісти
Оце самі кращі санкції. І ці санкції і не обійдеш і ніякий орбан їх не заблокує
22.10.2025 23:09 Відповісти
Це далекий урал, це під 2000км відстані...
З іншого бокку, https://t.me/yigal_levin/89205 Ігаль Левін пише:
"В Копейске расположен "Завод пластмасс" - несмотря на название, он производит артиллерийские снаряды и ракеты для нужд ВС РФ. Судя по масштабам взрыва, именно он и подвергся атаке."
22.10.2025 23:31 Відповісти
...завод із виробництва, ремонту та утилізації *********** для польової, корабельної, зенітної і танкової артилерії. Випускає 82-мм і 120-мм постріли для мінометів, осколково-фугасні та кумулятивні снаряди калібром 100-мм, 125-мм і 152 мм для пускових установок, танкових гармат та самохідних гаубиць, некеровані авіаційні ракети типу С-8.
Входить до складу холдингу АТ "НПК "Техмаш" під управлінням АТ "Технодинаміка" російської державної корпорації "Ростех".
22.10.2025 23:33 Відповісти
 
 