У Копейську Челябінської області РФ після атаки дронів горить військове підприємство "Пластмас". ВIДЕО

У місті Копейськ Челябінської області РФ сталася масштабна пожежа на підприємстві "Пластмас".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники вдарили по підприємству, де виготовляють елементи для військової техніки.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що чули серію вибухів у різних районах міста, а в небі видно густий дим.

Раніше повідомлялося, що у Брянській області РФ після атаки дронів горить підстанція.

