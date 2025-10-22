2 367 11
У Копейську Челябінської області РФ після атаки дронів горить військове підприємство "Пластмас". ВIДЕО
У місті Копейськ Челябінської області РФ сталася масштабна пожежа на підприємстві "Пластмас".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники вдарили по підприємству, де виготовляють елементи для військової техніки.
Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що чули серію вибухів у різних районах міста, а в небі видно густий дим.
Раніше повідомлялося, що у Брянській області РФ після атаки дронів горить підстанція.
Топ коментарі
+13 Любо Неожиданнов
показати весь коментар22.10.2025 22:51 Відповісти Посилання
+9 NNN
показати весь коментар22.10.2025 22:53 Відповісти Посилання
+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар22.10.2025 22:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знають куда бити - по горючих заводах
.
https://www.facebook.com/watch?v=2454147081667277
З іншого бокку, https://t.me/yigal_levin/89205 Ігаль Левін пише:
"В Копейске расположен "Завод пластмасс" - несмотря на название, он производит артиллерийские снаряды и ракеты для нужд ВС РФ. Судя по масштабам взрыва, именно он и подвергся атаке."
Входить до складу холдингу АТ "НПК "Техмаш" під управлінням АТ "Технодинаміка" російської державної корпорації "Ростех".