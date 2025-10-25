Украина пытается перехитрить российскую ПВО атаками беспилотников, - Reuters
Украинская трехмесячная кампания ударов беспилотников по энергетическим объектам в глубоком тылу России нанесла значительный ущерб. Москва, в свою очередь, повысила способность перехватывать дроны, а украинские подразделения работают над новыми технологиями, чтобы сохранить преимущество.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству Reuters сообщил старший командир 14-го полка глубоких ударов с позывным Чарли.
Более 60 атак с августа
С начала августа Киев провел более 60 ударов по российской энергетической инфраструктуре, что привело к нарушению поставок нефти и топлива через трубопроводную систему РФ.
"Наш противник искусный, они быстро адаптируются к нашим методам и тактикам", - сказал Чарли на взлетно-посадочной полосе в Украине, где ночью поднимаются в воздух несколько беспилотников "Лютый", направленных на цели в РФ.
По словам командира, некоторые украинские беспилотники преодолевают до 2000 км, нанося удары далеко за линией фронта. В то же время Россия активно развивает системы ПВО, РЭБ и обнаружения, что затрудняет выполнение миссий.
"Враг ждет нас в определенных местах, осуществляя контрмеры, чтобы уменьшить наш успех", - отметил он.
Ставка на качество и технологии
Украинская сторона делает ставку не на количество, а на качество дронов. Полк имеет собственную команду по исследованиям и разработкам, которая совершенствует платформы и тактику, используя анализ и новые технологические решения. Украинские военные делают ставку не на количество, а на качество дронов.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что в отдельных атаках может участвовать до 300 дронов, однако источники Reuters уточняют, что реальные масштабы меньше и часто включают использование дронов-приманок.
Россия же регулярно запускает сотни "камикадзе"-дронов и ловушек, что создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО.
Киев считает удары по энергетическим объектам эффективным способом ослабить способность российской армии, тогда как Кремль называет их опасным актом эскалации.
"Большое количество дронов не всегда решает проблему - именно новые подходы и технологии дают нам успех", - подытожил Чарли.
