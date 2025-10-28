Підрив дамби в Бєлгороді ускладнив наступ РФ на Вовчанськ, - Угрупування об’єднаних сил

Підтоплення в Бєлгородській області порушило логістику та райони накопичення сил противника, знизивши боєздатність російських бригад. Попри спроби обійти Вовчанськ, прориву не вдалося.

"Деяким російським бригадам дійсно непереливки, адже підтопило фактично райони їхнього висування та накопичення. Очевидно, що це вплинуло на їхню боєздатність. І цей факт безумовно позитив, адже загалом на напрямку ситуація складна", – зазначив Трегубов, зокрема щодо Вовчанська.

Попри це, росіяни не полишають спроб прорватися до Вовчанська з західного боку. Проте їхні зусилля марні. Трегубов зауважив, що частина сил зараз зайнята іншими проблемами, що може полегшити ситуацію для українських військ.

"Росіяни намагаються обійти місто з заходу на південь, але це не вдається. Якщо частина їхніх сил буде зайнята іншими завданнями, це, ймовірно, трохи погіршить їхню ситуацію", – розповів він.

Дамба в Бєлгороді не припинить атак росіян, але, за словами Трегубова, знизить інтенсивність і ускладнить їхнє постачання.

"Згадаємо, що сталося з росіянами, коли на Київщині рвонула дамба. Частина росіян опинилася відрізана від своїх. Хоч зараз це не та ситуація, але важко організовувати свої дії, коли в тебе вода під ногами. І треба зазначити, що зараз не літо", – додав він, підкреслюючи, як важливо це для бойової ситуації на фронті.

Пошкодження греблі у Бєлгородській області

З 24 по 26 жовтня 2025 року російські посадовці та регіональні ЗМІ повідомили про пошкодження греблі Бєлгородського водосховища. За їхніми даними, місцева влада оголосила ризик підтоплень і розпочала часткову евакуацію населення в прикордонних районах.

За версією Москви, греблю могли пошкодити внаслідок удару - у різних джерелах згадуються ракети HIMARS або удари безпілотників. У мережі поширюються відео та супутникові кадри з району водосховища.

Російські джерела повідомляють, що частина води пішла вниз по течії, що створює ризик локальних підтоплень низинних територій. Також є ймовірність ускладнення логістики та пересування російських військ поблизу українського кордону.

Місцева влада говорить про необхідність аварійних робіт і моніторингу стану дамби.