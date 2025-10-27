УКР
На Бєлгородському водосховищі ввели режим надзвичайної ситуації після удару ЗСУ

Росіяни запровадили режим надзвичайної ситуації на Бєлгородському водосховищі після ударів ЗСУ по місцевій греблі ввечері 24 жовтня.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Які пошкодження

Як повідомили пропагандистам із ТАСС у Федеральному агентстві водних ресурсів, унаслідок ударів по греблі було пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, що відповідають за регуляцію рівня води. Унаслідок чого її рівень уже знизився на метр.

Із кадрів, опублікованих OSINT-проєктом Dnipro Osint і моніторинговим каналом Exilenova+, можна зрозуміти, що стався витік води з пошкодженої ділянки греблі та поступово відбувається затоплення ділянки біля атакованого об'єкта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мадяр" підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу: рівень води впав на метр

На Бєлгородському водосховищі ввели режим НС після ударів ЗСУ

Що передувало

Російські телеграм-канали повідомляли, що українські військові завдали удару по греблі водосховища ввечері 24 жовтня.

Росіяни стверджували, що удар по греблі українські війська завдали ракетами HIMARS.

26 жовтня командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив атаку на дамбу. За його словами, удар по дамбі Бєлгородського водосховища завдали бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, трансформованого з 14-го полку СБС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна намагається перехитрити російську ППО атаками безпілотників, - Reuters

Як вiдносно того щоб спробувати ще раз? Очевидно робота не закiнчена!
показати весь коментар
27.10.2025 20:04 Відповісти
І це ж не вперше. Кудись влуплять і сидять-дивляться доки кацапи відремонтують та запустять по-новій.Та й забули. Маячня якась.
показати весь коментар
27.10.2025 20:07 Відповісти
Думаю ще пару-тройку кабачків туди не завадить...
показати весь коментар
27.10.2025 20:39 Відповісти
Чому немає "добавки"? Чому завжди якійсь напівміри?
показати весь коментар
27.10.2025 20:06 Відповісти
Надо усугубить.
показати весь коментар
27.10.2025 20:07 Відповісти
УглУбить и расширИть
показати весь коментар
27.10.2025 20:43 Відповісти
100% ТРЕБА ПОПРАВИТИ ЩЕ РАЗ...!!!
показати весь коментар
27.10.2025 20:10 Відповісти
 
 