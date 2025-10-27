На Бєлгородському водосховищі ввели режим надзвичайної ситуації після удару ЗСУ

Росіяни запровадили режим надзвичайної ситуації на Бєлгородському водосховищі після ударів ЗСУ по місцевій греблі ввечері 24 жовтня.

Які пошкодження

Як повідомили пропагандистам із ТАСС у Федеральному агентстві водних ресурсів, унаслідок ударів по греблі було пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, що відповідають за регуляцію рівня води. Унаслідок чого її рівень уже знизився на метр.

Із кадрів, опублікованих OSINT-проєктом Dnipro Osint і моніторинговим каналом Exilenova+, можна зрозуміти, що стався витік води з пошкодженої ділянки греблі та поступово відбувається затоплення ділянки біля атакованого об'єкта.

Що передувало

Російські телеграм-канали повідомляли, що українські військові завдали удару по греблі водосховища ввечері 24 жовтня.

Росіяни стверджували, що удар по греблі українські війська завдали ракетами HIMARS.

26 жовтня командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив атаку на дамбу. За його словами, удар по дамбі Бєлгородського водосховища завдали бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, трансформованого з 14-го полку СБС.

