РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости Удары по рф
1 797 7

На Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации после удара ВСУ

Россияне ввели режим чрезвычайной ситуации на Белгородском водохранилище после ударов ВСУ по местной плотине вечером 24 октября.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Какие повреждения

Как сообщили пропагандистам из ТАСС в Федеральном агентстве водных ресурсов, вследствие ударов по плотине были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, отвечающие за регуляцию уровня воды. Вследствие чего ее уровень уже снизился на метр.

Из кадров, опубликованных OSINT-проектом Dnipro Osint и мониторинговым каналом Exilenova+, можно понять, что произошла утечка воды из поврежденного участка плотины и постепенно происходит затопление участка возле атакованного объекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мадьяр" подтвердил удар по Белгородскому водохранилищу: уровень воды упал на метр

На Белгородском водохранилище ввели режим ЧС после ударов ВСУ

Что предшествовало

Российские телеграм-каналы сообщали, что украинские военные нанесли удар по плотине водохранилища вечером 24 октября.

Россияне утверждали, что удар по плотине украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пытается перехитрить российскую ПВО атаками беспилотников, - Reuters

Автор: 

плотина (24) атака (660) Белгород (475)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як вiдносно того щоб спробувати ще раз? Очевидно робота не закiнчена!
показать весь комментарий
27.10.2025 20:04 Ответить
І це ж не вперше. Кудись влуплять і сидять-дивляться доки кацапи відремонтують та запустять по-новій.Та й забули. Маячня якась.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:07 Ответить
Думаю ще пару-тройку кабачків туди не завадить...
показать весь комментарий
27.10.2025 20:39 Ответить
Чому немає "добавки"? Чому завжди якійсь напівміри?
показать весь комментарий
27.10.2025 20:06 Ответить
Надо усугубить.
показать весь комментарий
27.10.2025 20:07 Ответить
УглУбить и расширИть
показать весь комментарий
27.10.2025 20:43 Ответить
100% ТРЕБА ПОПРАВИТИ ЩЕ РАЗ...!!!
показать весь комментарий
27.10.2025 20:10 Ответить
 
 