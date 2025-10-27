На Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации после удара ВСУ

Россияне ввели режим чрезвычайной ситуации на Белгородском водохранилище после ударов ВСУ по местной плотине вечером 24 октября.

Какие повреждения

Как сообщили пропагандистам из ТАСС в Федеральном агентстве водных ресурсов, вследствие ударов по плотине были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, отвечающие за регуляцию уровня воды. Вследствие чего ее уровень уже снизился на метр.

Из кадров, опубликованных OSINT-проектом Dnipro Osint и мониторинговым каналом Exilenova+, можно понять, что произошла утечка воды из поврежденного участка плотины и постепенно происходит затопление участка возле атакованного объекта.

Что предшествовало

Российские телеграм-каналы сообщали, что украинские военные нанесли удар по плотине водохранилища вечером 24 октября.

Россияне утверждали, что удар по плотине украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

