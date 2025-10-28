7 176 27
Вода із Бєлгородського водосховища розмила дороги та позиції окупантів на Вовчанському напрямку: "Хохлы взорвали дамбу и затопило все". ВIДЕО
На Вовчанському напрямку після атаки ЗСУ на Бєлгородське водосховище різко піднялася вода у річці Сіверський Донець та затопила дороги і позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких окупанти розповідають про практично паралізовану логістику та відсутність можливості швидко маневрувати.
"Красота" - самі "відрізали собі яйця" ...
А сушить вещи просто, одеваешь на себя и сушить!!!😊🤣😆🤡🥳🤡
Води вистачить….