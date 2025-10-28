Вода із Бєлгородського водосховища розмила дороги та позиції окупантів на Вовчанському напрямку: "Хохлы взорвали дамбу и затопило все". ВIДЕО

На Вовчанському напрямку після атаки ЗСУ на Бєлгородське водосховище різко піднялася вода у річці Сіверський Донець та затопила дороги і позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких окупанти розповідають про практично паралізовану логістику та відсутність можливості швидко маневрувати.

