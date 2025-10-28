УКР
Вода із Бєлгородського водосховища розмила дороги та позиції окупантів на Вовчанському напрямку: "Хохлы взорвали дамбу и затопило все". ВIДЕО

На Вовчанському напрямку після атаки ЗСУ на Бєлгородське водосховище різко піднялася вода у річці Сіверський Донець та затопила дороги і позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких окупанти розповідають про практично паралізовану логістику та відсутність можливості швидко маневрувати.

атака (694) Сіверський Донець (36) інфраструктура (513) Бєлгород (532)
+16
Ми "взриваємо" на ворожій території - і на шкоду окупанту... Кацапи підірвали Каховське водосховище - залишили Крим без води...
"Красота" - самі "відрізали собі яйця" ...
28.10.2025 13:45 Відповісти
+14
Свині в природньому середовищі
28.10.2025 13:41 Відповісти
+11
Хороша робота.
28.10.2025 13:37 Відповісти
Буває
показати весь коментар
28.10.2025 13:38 Відповісти
То ли истчьо будет...Ой-йо-йо-ой... йо-пэ-рэ-сэ-тэ.
показати весь коментар
28.10.2025 14:04 Відповісти
Тiпо, пугачиха ще в 70-х , прошлого сторiчча так навангувала.
показати весь коментар
28.10.2025 14:11 Відповісти
Чого обурюватися? Риби валом в кожному городі, в кожній траншеї. Це тільки початок, всі ваші кацапські діяння в Україні повернуться вам, обов'язково, але тільки в кратном розмірі!
показати весь коментар
28.10.2025 13:55 Відповісти
.аахлы виноваты, .аахлы виноваты... Можно подумать, шо в своих ипенях они не так живут, где едят, там и испражняются... Кацапа, не бузи. Водкапейгрязиваляйся.
показати весь коментар
28.10.2025 14:02 Відповісти
Де лайк поставити?
показати весь коментар
28.10.2025 14:04 Відповісти
Пiд чим? Пiд ким?
показати весь коментар
28.10.2025 14:07 Відповісти
хер поймешь этих кацапов.... одни в Донецк приехали и им мало воды, а у этих много воды и тоже плохо
показати весь коментар
28.10.2025 14:05 Відповісти
Там уже не тока многа-мала вода, там уже за свой национальный ягелек многими симбирскими регионами пошли в штыки...
показати весь коментар
28.10.2025 14:09 Відповісти
Це все добре. В хтось думав як нам їздить через сіверський донець в районі райгородка, святогірська ?
показати весь коментар
28.10.2025 14:12 Відповісти
У нас іще є дамба в Печенігах, воду можна накопичити.
показати весь коментар
28.10.2025 14:36 Відповісти
От би ще так кілька водосховищ під мацквою (на півночі) підірвати...
показати весь коментар
28.10.2025 14:25 Відповісти
Кому там воды не хватало?!🤣😆
А сушить вещи просто, одеваешь на себя и сушить!!!😊🤣😆🤡🥳🤡
показати весь коментар
28.10.2025 14:25 Відповісти
Дамбу можна відновити дуже швидко. Там лише тріщина, а має бути провалля.
показати весь коментар
28.10.2025 14:26 Відповісти
да вообще нех ,делать пол часа и изоленты ящик...и готово,нефиг делать)
показати весь коментар
28.10.2025 15:58 Відповісти
В родных ибинях похлеще - https://www.facebook.com/reel/1530962644536449
показати весь коментар
28.10.2025 14:29 Відповісти
СОУ ситуацією скористались? Чи ні?
показати весь коментар
28.10.2025 14:33 Відповісти
.уй пойми. В сводках говорят , шо в паре мест на харьковщине кацапы продвинулись. Хотя , по большому счету , вода дошла и до нас , то кацаапы должны быть отрезаны от своих этой водой, оказавшись в котле, бо мы - спереди.
показати весь коментар
28.10.2025 14:38 Відповісти
ну надіюсь, що скористаються, і на Куп'янському також...
показати весь коментар
28.10.2025 14:54 Відповісти
не надійся. зельонський цього не допустить.
показати весь коментар
28.10.2025 15:13 Відповісти
Ось тепер, і в Донецьк ********* воду будуть возити з бліндажів!!
Води вистачить….
показати весь коментар
28.10.2025 14:52 Відповісти
Так це ж ДВІЖУХА? Чи ще нє?
показати весь коментар
28.10.2025 15:11 Відповісти
 
 