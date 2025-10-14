Після обстрілу Харкова у російському Бєлгороді та Курську зникло світло

Увечері 13 жовтня в російських регіонах - Бєлгородській і Курській областях зникло електропостачання. Це сталося невдовзі після чергової атаки Росії по Харкову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про знеструмлення в прикордонних областях РФ розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росіяни били по Харкову, по енергетичних об’єктах і лікарні. Тепер без світла залишилися Бєлгород і Курська область", - зазначив він.

Місцеві російські пабліки підтверджують, що у двох регіонах спостерігаються масштабні перебої з електрикою.

Росіяни атакували Салтівський район Харкова у ніч на 14 жовтня.

Внаслідок удару керованими авіабомбами відомо про шістьох травмованих цивільних - четверо людей дістали поранення уламками скла, ще двоє - зазнали гострої стресової реакції.

Також внаслідок атаки пошкоджено вікна в медичному закладі, де на момент удару перебували пацієнти. Усі 57 людей перевезли до іншої лікарні. Їх оглянули медики, щоб виключити додаткові травми.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що постраждалим внаслідок російської атаки надають усю необхідну допомогу.

