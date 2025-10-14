УКР
Після обстрілу Харкова у російському Бєлгороді та Курську зникло світло

Бєлгород і Курська область залишились без світла після ударів РФ по Харкову 14 жовтня

Увечері 13 жовтня в російських регіонах - Бєлгородській і Курській областях зникло електропостачання. Це сталося невдовзі після чергової атаки Росії по Харкову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про знеструмлення в прикордонних областях РФ розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росіяни били по Харкову, по енергетичних об’єктах і лікарні. Тепер без світла залишилися Бєлгород і Курська область", - зазначив він.

Місцеві російські пабліки підтверджують, що у двох регіонах спостерігаються масштабні перебої з електрикою.

Росіяни атакували Салтівський район Харкова у ніч на 14 жовтня.

Росіяни атакували Салтівський район Харкова у ніч на 14 жовтня.

Внаслідок удару керованими авіабомбами відомо про шістьох травмованих цивільних - четверо людей дістали поранення уламками скла, ще двоє - зазнали гострої стресової реакції.

Також внаслідок атаки пошкоджено вікна в медичному закладі, де на момент удару перебували пацієнти. Усі 57 людей перевезли до іншої лікарні. Їх оглянули медики, щоб виключити додаткові травми.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що постраждалим внаслідок російської атаки надають усю необхідну допомогу.

електроенергія (6436) Бєлгород (528) Удари по РФ (597)

електроенергія (6436) Бєлгород (528) Удари по РФ (597)
Це просто чудово.
14.10.2025 01:46 Відповісти
То зникло чи перебої?
14.10.2025 01:50 Відповісти
Деелектрофікація молодих республік.
14.10.2025 01:57 Відповісти
кацапы уже спят и видят кошмарные сны как вся россия окунулась во тьму от томагавков. А дело всего лиш за малым - убить своего путина идиота шизофреника старого и этот кошмар продолжающийся четвёртый год для нас и россиян закончиться вмиг.
14.10.2025 02:06 Відповісти
Це правильно. Зуб за зуб, око за око. Тільки коли русня буде сидіти без світла та тепла, можливо потім будуть питати, чому сво прийшла до них у рашку.
14.10.2025 02:10 Відповісти
 
 