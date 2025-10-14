После обстрела Харькова в российском Белгороде и Курске пропало электричество
Вечером 13 октября в российских регионах - Белгородской и Курской областях исчезло электроснабжение. Это произошло вскоре после очередной атаки России по Харькову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об обесточивании в приграничных областях РФ рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Россияне били по Харькову, по энергетическим объектам и больнице. Теперь без света остались Белгород и Курская область", - отметил он.
Местные российские паблики подтверждают, что в двух регионах наблюдаются масштабные перебои с электричеством.
Россияне атаковали Салтовский район Харькова в ночь на 14 октября.
В результате удара управляемыми авиабомбами известно о шести травмированных гражданских - четыре человека получили ранения осколками стекла, еще двое - получили острую стрессовую реакцию.
Также в результате атаки повреждены окна в медицинском учреждении, где на момент удара находились пациенты. Все 57 человек перевезли в другую больницу. Их осмотрели медики, чтобы исключить дополнительные травмы.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что пострадавшим в результате российской атаки оказывают всю необходимую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прихована мобілізація в рашці
.
Российская подводная лодка, которая в целях профилактики была отправлена навстречу обещанным Трампом подводным лодкам, устала их искать в окрестностях России и демонстративно всплыла в глубоком тылу НАТО, демонстрируя свое миролюбие и дружбу, ибо в надводном положении топливо тратится меньше, да и, вообще, кого нам боятся
.
Якби люди знали, що ніхто не дізнається, то черга потримати пукіна за горло розтягнулась би з Камчатки до кремля.
(В. І. чЛенін)
Рашизм це путінізм плюс деелектрофікація всій Параші.
(ЗСУ).