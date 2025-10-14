РУС
После обстрела Харькова в российском Белгороде и Курске пропало электричество

Вечером 13 октября в российских регионах - Белгородской и Курской областях исчезло электроснабжение. Это произошло вскоре после очередной атаки России по Харькову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об обесточивании в приграничных областях РФ рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россияне били по Харькову, по энергетическим объектам и больнице. Теперь без света остались Белгород и Курская область", - отметил он.

Местные российские паблики подтверждают, что в двух регионах наблюдаются масштабные перебои с электричеством.

Россияне атаковали Салтовский район Харькова в ночь на 14 октября.

В результате удара управляемыми авиабомбами известно о шести травмированных гражданских - четыре человека получили ранения осколками стекла, еще двое - получили острую стрессовую реакцию.

Также в результате атаки повреждены окна в медицинском учреждении, где на момент удара находились пациенты. Все 57 человек перевезли в другую больницу. Их осмотрели медики, чтобы исключить дополнительные травмы.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что пострадавшим в результате российской атаки оказывают всю необходимую помощь.

+11
Каzап це не людина, каzап це вид гівна.
14.10.2025 02:27 Ответить
+8
кацапы уже спят и видят кошмарные сны как вся россия окунулась во тьму от томагавков. А дело всего лиш за малым - убить своего путина идиота шизофреника старого и этот кошмар продолжающийся четвёртый год для нас и россиян закончиться вмиг.
14.10.2025 02:06 Ответить
+8
Там действия путина 90% страны поддерживает! Кто его убивать то будет?
14.10.2025 03:13 Ответить
Це просто чудово.
14.10.2025 01:46 Ответить
Правительство РФ разрешило привлекать резервистов для военных операций за рубежом

прихована мобілізація в рашці

.
14.10.2025 03:04 Ответить
Тепер резервісти поїдуть воювати в Україну, а їх місця в ліжках займуть трудові мігранти з Азії.
14.10.2025 06:54 Ответить
Российский военблогер Fighterbomber в свойственной ему манере прокомментировал инцидент со всплытием российской подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции. По его словам, это происшествие является своего рода демонстрацией миролюбивых намерений РФ.

Российская подводная лодка, которая в целях профилактики была отправлена навстречу обещанным Трампом подводным лодкам, устала их искать в окрестностях России и демонстративно всплыла в глубоком тылу НАТО, демонстрируя свое миролюбие и дружбу, ибо в надводном положении топливо тратится меньше, да и, вообще, кого нам боятся

.
14.10.2025 03:30 Ответить
Вона незабаром потоне
14.10.2025 06:32 Ответить
Так же "дємонстратівно".
14.10.2025 07:36 Ответить
То зникло чи перебої?
14.10.2025 01:50 Ответить
Деелектрофікація молодих республік.
14.10.2025 01:57 Ответить
Ніт! То возвращєніє к істокам - а дєдам. Вони (дєди) жглі лучіну. Тепер скктанти православниє на радість гундяю будуть робити те саме. Воно і правильно - так ближче до пекла.
14.10.2025 07:12 Ответить
кацапы уже спят и видят кошмарные сны как вся россия окунулась во тьму от томагавков. А дело всего лиш за малым - убить своего путина идиота шизофреника старого и этот кошмар продолжающийся четвёртый год для нас и россиян закончиться вмиг.
14.10.2025 02:06 Ответить
Их там, путлеров, несколько 🤔
14.10.2025 02:52 Ответить
14.10.2025 07:25 Ответить
Там действия путина 90% страны поддерживает! Кто его убивать то будет?
14.10.2025 03:13 Ответить
В РФ населення залякане, правди не скаже.

Якби люди знали, що ніхто не дізнається, то черга потримати пукіна за горло розтягнулась би з Камчатки до кремля.
14.10.2025 05:38 Ответить
А потім поставлять на його місце (по черзі), распутіна. двапутіна, трипутіна. Тамтешнє насєлєніє - невиправне.
14.10.2025 09:10 Ответить
ти наївний чи дурень? там колективне ***** рулить, приберуть цього кацапи швидко знайдуть собі іншого...
14.10.2025 09:30 Ответить
Це правильно. Зуб за зуб, око за око. Тільки коли русня буде сидіти без світла та тепла, можливо потім будуть питати, чому сво прийшла до них у рашку.
14.10.2025 02:10 Ответить
Каzап це не людина, каzап це вид гівна.
14.10.2025 02:27 Ответить
Руководитель дезинформации. А бомбили Харьков. Да ну нах
14.10.2025 03:08 Ответить
Украинские диверсанты, под руководством Ми-6, закольцевали энергосистемы Харькова, Белгорода, и Курска. Поэтому, при ударе по Харькову, цепь была разорвана. В результате этого удара в Белгороде и Курске пропало энергоснабжение...
14.10.2025 05:28 Ответить
Це ж той хлоп, що казав жінці в етері: "Ша! Шаааа! Я здєсь експерт"?
14.10.2025 05:57 Ответить
В zeлених монобільшовиків своя манера спілкування🦧
14.10.2025 08:47 Ответить
Комунізм це соціалізм плюм електрофікація всій країни.
(В. І. чЛенін)

Рашизм це путінізм плюс деелектрофікація всій Параші.
(ЗСУ).
14.10.2025 06:32 Ответить
А чи підтверджується дана інформація про відключення незалежними джерелами?
14.10.2025 08:25 Ответить
Ви не довіряєте "експерту" ?шта?
14.10.2025 08:48 Ответить
 
 