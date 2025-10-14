После обстрела Харькова в российском Белгороде и Курске пропало электричество

Вечером 13 октября в российских регионах - Белгородской и Курской областях исчезло электроснабжение. Это произошло вскоре после очередной атаки России по Харькову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об обесточивании в приграничных областях РФ рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Россияне били по Харькову, по энергетическим объектам и больнице. Теперь без света остались Белгород и Курская область", - отметил он.

Местные российские паблики подтверждают, что в двух регионах наблюдаются масштабные перебои с электричеством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможности блэкаута в Москве: Мы знаем, что нам делать

Россияне атаковали Салтовский район Харькова в ночь на 14 октября.

В результате удара управляемыми авиабомбами известно о шести травмированных гражданских - четыре человека получили ранения осколками стекла, еще двое - получили острую стрессовую реакцию.

Также в результате атаки повреждены окна в медицинском учреждении, где на момент удара находились пациенты. Все 57 человек перевезли в другую больницу. Их осмотрели медики, чтобы исключить дополнительные травмы.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что пострадавшим в результате российской атаки оказывают всю необходимую помощь.

Больше читайте в нашем Telegram-канале