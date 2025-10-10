РУС
Зеленский о возможности блэкаута в Москве: Мы знаем, что нам делать

зеленський

Президент Владимир Зеленский ответил, может ли в Москве произойти блэкаут после сегодняшнего массированного удара РФ по энергетике Украины.

Об этом он сказал во время брифинга 10 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, - защищать себя", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что враг накапливал средства поражения и ждал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности авиации.

"То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Метеоусловия затрудняют сбивание вражеских целей на 20-30%, - Зеленский

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина найдет возможности и оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве, - начальник Генштаба Гнатов

Зеленский Владимир москва блэкаут Удары по РФ
+20
КиївМіськБудда
@saniolli
·
5 год
Для спричинення блекауту в Москві Зеленський вже виділив Мустафі Найєму 80 млрд гривень.

Також Президент розпорядився створити Міністерство Блекаутів, і наразі підшукує очільника - кума або куму Міндича, які ще не перебувають під слідством.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:11 Ответить
+12
Я... і моя команда... молодая... шото дєлаєм... шото важноє...

Щоб не плакать, я сміялась (с)
показать весь комментарий
10.10.2025 21:11 Ответить
+12
показать весь комментарий
10.10.2025 21:12 Ответить
Серйозно?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:09 Ответить
×ерачити НПЗ та НПС 24/7, а ближче до зими роздовбати електромережі мацкви та інших великих міст та регіонів. Тоді в будь-якому разі нам буде легше, ніж кацапам, бо в нас клімат значно тепліший, а логістика суттєво коротша.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:10 Ответить
Чим?!
Фанерними літачками чи рожевими фламінго? так рожевої фарби для них бракує...
показать весь комментарий
10.10.2025 21:14 Ответить
можна запускати , по них , тутешніх соєвих троляк з ЦН - нехай хоч якусь користь приносять ! 😂
показать весь комментарий
10.10.2025 21:19 Ответить
Краще зелених. Вони на зеленій пердячій тязі, то хоч стартануть.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:20 Ответить
Спитай Мадяра, чим він ×ерачить. Чи ти три роки в коматозі гуляв?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:25 Ответить
Так цього мало для нанесення великого збитку кацапні. Потрібен масовий випуск дешевих мопедів, що б і від нас тисяча щоночі летіли. Плюс - політична воля, бити по Маскве і Підєру, якої у влади немає.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:27 Ответить
Пропонуєте нічого не робити, поки не дістанемо "зірку смерті"?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:32 Ответить
Бить теми самыми ракетами, которых согласно клятвенных обещаний Зеленского у нас уже должно быть минимум 2200 штук. Я думаю такого числа должно хватить чтобы погасить все электроснабжение не только в москве. Мы же пока бьем исключительно видосиками "величайшего".
показать весь комментарий
10.10.2025 21:47 Ответить
Так ДО 2019 в нас було вироблено 100000 ракет - ними можна бити ...так ?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:51 Ответить
Ні не можна,це ж соєві ракети,хай б'є тими, що випущені після 2019року!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:58 Ответить
Чому ж не можна ?
Танків і літаків , до 2019 , скільки ЗСУ отримала ? Нуль !
Чим ракекти кращі ...?
показать весь комментарий
10.10.2025 22:07 Ответить
Две сотни было сделано. Как минимум. Это для тех, "кто в танке" и у которых с 2019 по 2022 было все зае@ись и правильные пацаны, а до этого сплошь барыги. А потом зеленый Таран в 2020 сказал "хватим, мне они не нужны" и производство остановили. Это те самые, которые спасала команда Пашинского со складов "Луча".
показать весь комментарий
10.10.2025 22:01 Ответить
Я... і моя команда... молодая... шото дєлаєм... шото важноє...

Щоб не плакать, я сміялась (с)
показать весь комментарий
10.10.2025 21:11 Ответить
О, Льоня Космос і єво маладая *******...
показать весь комментарий
10.10.2025 21:15 Ответить
"єво маладая *******" - вона зараз в КМДА во всю працює !
показать весь комментарий
10.10.2025 21:22 Ответить
Ну да, Тимур Фируддинович Мамедов/Ткаченко как-раз подходит. 36 лет зеленому гельминту, "маладой"
показать весь комментарий
10.10.2025 21:51 Ответить
Льоню Космоса зараз Тищенко косплеїть. Обіймається з бабульками, дарує кравчучки, збирає масовки з бабульок (які наче самі зібрались щоб йому подякувати). Тема безпрограшна, ті що голосували за Космоса вже вимерли, нове покоління бабок вже впало в маразм.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:24 Ответить
КиївМіськБудда
@saniolli
·
5 год
Для спричинення блекауту в Москві Зеленський вже виділив Мустафі Найєму 80 млрд гривень.

Також Президент розпорядився створити Міністерство Блекаутів, і наразі підшукує очільника - кума або куму Міндича, які ще не перебувають під слідством.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:11 Ответить
Ну, ше лінтінанта баканова можна; він теж не під слідством.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:16 Ответить
Геть мохнатого ішака! Воно знає..., бидло безтолкове.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:11 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 21:12 Ответить
Пи..діти і пи..дити.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:12 Ответить
А оце- ще є щось міняти ? Хтось у курсі ?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:12 Ответить
Вырисовывается новый слоган: обменяем Зеленского хоть на шо-небудь, причем уже сейчас.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:18 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 21:38 Ответить
Я не в московії, але мені аж страшно стало ...
показать весь комментарий
10.10.2025 21:12 Ответить
Ляпнув, як корова в калюжу!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:13 Ответить
Потужно ******* без жодного результату?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:13 Ответить
Наше завдання, насамперед--захищати себе згідно з оманськими домовленостями.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:13 Ответить
"..ми знаємо, що ми робимо", - додав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3579068
- ну , слава Богу ... а то ми вже хвилюватись почали ...🫡
показать весь комментарий
10.10.2025 21:13 Ответить
щоб ти знав- злочини вчиняються свідомо
в тебе якесь роздвоєння, дупа відчуває що грядуть неприємності , великі зелені халепи
а от голова продовжує вперто бризкати слиною на державні сили, єдині здатні врятувати державу після того що ви тут разом з зейлом і ****** натворили
показать весь комментарий
10.10.2025 21:38 Ответить
Вся провина цілком і повністю лежить на владі соєвих крадіїв ! Маючи можливість знищити сєпарів ще в 2014 , вони натомість зробили ВСЕ , аби сталось все , що зараз сталось !
показать весь комментарий
10.10.2025 21:41 Ответить
Не було можливості їх знищити, бо тоді кацапи вторглись би в інші регіони, а в нас тоді не було армії, здатної відбити наступ. Оборони не було. Населення не визначилось що воно хоче.
Так що не перекладай свою пряму відповідальність за злочини зелі на Порошенка.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:43 Ответить
Брехня .
Кацапів можна було зупинити ще в Криму !
І не було б тоді , а ні Донбасу і нічого іншого
Але тодішня влада здала Крим і здавала Донбас - вони б здали ВСЕ , але прості люди не дали їм цього зробити !
показать весь комментарий
10.10.2025 21:46 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 21:47 Ответить
Він все знає. Я ж кажу. Дупу має чутливішу і розумнішу ніж голову.
Знаєте організм людини формується з анального отвору, всі органи, системи. Хтось розвивається, а хтось таким анальним типом мислення і є залишається у дорослому віці.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:50 Ответить
Ksenia VB
Дупу має чутливішу і розумнішу ніж голову- організм формується з анального отвору, всі органи, системи ...
- яка ти , сьогодні , самокритична 😂🤣😅😁
показать весь комментарий
10.10.2025 21:53 Ответить
Ахаха, знову намагаєшся свої досягнення іншим приписати
А не вийде
показать весь комментарий
10.10.2025 22:00 Ответить
Єдине досягення соєвих - об'єднання українців в ненависті до їх брехливої кодли !
показать весь комментарий
10.10.2025 22:10 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 22:12 Ответить
Я ж кажу. Ви не соєвих ненавидите. А Україну. І об'єднались навколо її знищення з кацапами.
показать весь комментарий
10.10.2025 22:17 Ответить
Відома ботня NNN, яка аж обсиралася від просування Шашличного в 2019 зараз вдає, що критикує владу, але винні у всьому попередники.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:54 Ответить
Крим почали захоплювати ще з січня 2014 коли в Києві сиділо янукодло.
Дамбас почався зразу за Кримом. Ти про ща взагалі ?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:48 Ответить
А що зараз сталося?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:52 Ответить
а ти півнику, що робив, ти з кацапами тоді воював?
показать весь комментарий
10.10.2025 22:01 Ответить
хватит пустословить !!! надоело (((
показать весь комментарий
10.10.2025 21:14 Ответить
Тупий зрадник-нарколига
показать весь комментарий
10.10.2025 21:14 Ответить
нас пиз...т ,а мы должны защищаться ,что за ***** ???
показать весь комментарий
10.10.2025 21:15 Ответить
Зеленський знає, що йому робити.
Тільки трендіти і брехати.
На більше воно не здатне.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:17 Ответить
Який він загадковий... як олігофрен
показать весь комментарий
10.10.2025 21:18 Ответить
Щось тебе Володя сьогодні багато в новинах.🤔
Йди вже в тепле ліжечко до Єрмака.
Дай людям спокій!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:18 Ответить
Хрєна з два, а грошенят випросити у країн-донорів, пиляти вже час
показать весь комментарий
10.10.2025 21:23 Ответить
ОЙ! Ботоксний, від таких погроз, мабуть позачергову фекальну валізку наповнив від сміху...

Хто б мені нагадава: а скільки часу минуло від найпершої заяви найвеличнішого володаря Всесвіту про адекватну відповідь? "Ямальский хрест" чомусь досі існує, нафта по "Дружбі" ллється рікою, в москві і хвилини без світла не було... А на решту кремлівцям і ботоксному щуру - наср@ть
показать весь комментарий
10.10.2025 21:21 Ответить
Приємно спостерігати як на Цензорі порохоботів побільшало.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:22 Ответить
Тут , можливо , штучно і побільшало , а в реальному житті - практично всі зникли !
показать весь комментарий
10.10.2025 21:25 Ответить
Навпаки, в це в реальному житті зебіла не зустрінеш. Кого не питаю - ніхто за гундоса не голосував. Всі пощезали, як здиміли.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:29 Ответить
То в тебе перемога ?
Державу зруйнували і радієте
В тому вся суть ваша зебільна. Єдине прагнення було знищити Україну і всіх хто хотів її будувати.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:36 Ответить
Все це брехня ... а взагалі - кому цікаві брехливі фантазії соєвої ботоферми ?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:38 Ответить
навпаки
я нарешті зрозуміла, що зелені виборці завжди бороли Україну, а не боролись за неї , свідомо чи підсвідомо
ну не міг він всі обдурити, все ж таки розумніші за бібізяну, отже обирали зелю, щоб позбутись ненависної України, яка вимагала змін менталітету.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:41 Ответить
Кому цікаві побрехеньки зеленої ботоферми? Путін вже напав? (с).
показать весь комментарий
10.10.2025 21:49 Ответить
зеленізм головного мозку - небезпечна хвороба! Такі, як ти прихильники нікчемного скомароха привели разом з ним велику війну!
показать весь комментарий
10.10.2025 22:06 Ответить
Залишився один юрко в порохоботах

показать весь комментарий
10.10.2025 21:40 Ответить
Якщо ця відповідь буде відтермінованою, то ефекту від неї буде "нуль". Можете і знаєте, як це зробити? Робіть. Не можете? Мовчіть. Або визнайте, що ви безсилі, ьо там дуже сильна ППО. Але не патякайте просто так.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:24 Ответить
Не вдарить по Москві, зассить
показать весь комментарий
10.10.2025 21:28 Ответить
По москві полетів потужний гундосик у супроводі цілой стаї фламіндічів, ото потужно, незламно і переможно!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:28 Ответить
Прокачка потужной ракеты с майскими шашлычками и шаттлами для запуска по мааацкве.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:32 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 21:42 Ответить
Ширина белых клавиш 23 мм, чёрных 10-11 мм, так что, как говорят, "Шоб я так жил".
показать весь комментарий
10.10.2025 21:51 Ответить
наширканный наполеон
показать весь комментарий
10.10.2025 21:33 Ответить
Вокруг маЦквы отличное пво---идиоту ясно. Зачем? Получить ответ в 10 раз кратней!? Лупить по технике военной, живой силе, местам вылета всего что летит в нашу сторону, особенно в Крым и ближние 4 области и эти облцентры---белгород, курск, воронеж, ростов, симферополь и конечно керчь! И по самоварам в туле. Плацдарм наступления на Купянск, городок валуйки, 10 км от Купянска-узлового! Так тишина там музейная почти с начала 22 г! Ну вот как это?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:34 Ответить
А чем лупить?******* президента по роялю??
показать весь комментарий
10.10.2025 22:03 Ответить
"Ми знаємо, що нам робити" як завжди по марахфону будуть показувати потужні "наслідки " та черговий тупий спітч бояневтіка.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:34 Ответить
гниле зелене ЧМО.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:34 Ответить
Цього разу буде Скрижаль перемоги і коаліція Знаючих
показать весь комментарий
10.10.2025 21:40 Ответить
Арестовича звільнили, тепер нам вішають лапшу щовечора, і все вони знають, і все вони вміють. Я вже це все чути не можу
показать весь комментарий
10.10.2025 21:49 Ответить
Какой же ты убогий клоун))
показать весь комментарий
10.10.2025 21:52 Ответить
Основной вред наносит баллистика и КР. То есть то, чего у нас за когда войны до сих пор нет.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:56 Ответить
Завтра 120 ракет прилетит?Я не знаю что делать....,президент знает....я должен быть спок??
показать весь комментарий
10.10.2025 22:01 Ответить
я вважаю, що треба бити по інфраструкурі обласних центрів і взагалі великих міст, щоб то худоба масово повзла на мацкву, щоб там жопа робилась, а тоді по мацкві.
показать весь комментарий
10.10.2025 22:06 Ответить
"Ми будемо потужно гундосцяти!" - Зеленскій
показать весь комментарий
10.10.2025 22:10 Ответить
Это называется - не можешь срать - не мучай жопу! Блэкаут в Москвабаде он сделать собрался. Чем? Своими тупорылыми видосиками?
показать весь комментарий
10.10.2025 22:16 Ответить
 
 