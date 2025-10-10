Зеленский о возможности блэкаута в Москве: Мы знаем, что нам делать

Президент Владимир Зеленский ответил, может ли в Москве произойти блэкаут после сегодняшнего массированного удара РФ по энергетике Украины.

Об этом он сказал во время брифинга 10 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Наша задача после ударов - отвечать врагу. Наша задача, прежде всего, - защищать себя", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что враг накапливал средства поражения и ждал дождя и тумана, поскольку такая погода мешает противовоздушной обороне, в частности авиации.

"То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

