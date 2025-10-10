УКР
Зеленський про можливість блекауту в Москві: Ми знаємо, що нам робити

зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів, чи може у Москві статися блекаут після сьогоднішнього масованого удару РФ по енергетиці України.

Про це він сказав під час брифінгу 10 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше завдання після ударів –– відповідати ворогу. Наше завдання, насамперед, –– захищати себе", - заявив Зеленський.

Голова держави наголосив, що ворог накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.

"Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Метеоумови ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30%, - Зеленський

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна знайде можливості й зброю, щоб влаштувати блекаут у Москві, - начальник Генштабу Гнатов

Зеленський Володимир (25760) москва (1281) блекаут (106) Удари по РФ (591)
