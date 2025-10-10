Зеленський про можливість блекауту в Москві: Ми знаємо, що нам робити
Президент Володимир Зеленський відповів, чи може у Москві статися блекаут після сьогоднішнього масованого удару РФ по енергетиці України.
Про це він сказав під час брифінгу 10 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
"Наше завдання після ударів –– відповідати ворогу. Наше завдання, насамперед, –– захищати себе", - заявив Зеленський.
Голова держави наголосив, що ворог накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.
"Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - додав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.
Масований обстріл 10 жовтня 2025 року
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.
Фанерними літачками чи рожевими фламінго? так рожевої фарби для них бракує...
Танків і літаків , до 2019 , скільки ЗСУ отримала ? Нуль !
Чим ракекти кращі ...?
Щоб не плакать, я сміялась (с)
@saniolli
·
5 год
Для спричинення блекауту в Москві Зеленський вже виділив Мустафі Найєму 80 млрд гривень.
Також Президент розпорядився створити Міністерство Блекаутів, і наразі підшукує очільника - кума або куму Міндича, які ще не перебувають під слідством.
- ну , слава Богу ... а то ми вже хвилюватись почали ...🫡
в тебе якесь роздвоєння, дупа відчуває що грядуть неприємності , великі зелені халепи
а от голова продовжує вперто бризкати слиною на державні сили, єдині здатні врятувати державу після того що ви тут разом з зейлом і ****** натворили
Так що не перекладай свою пряму відповідальність за злочини зелі на Порошенка.
Кацапів можна було зупинити ще в Криму !
І не було б тоді , а ні Донбасу і нічого іншого
Але тодішня влада здала Крим і здавала Донбас - вони б здали ВСЕ , але прості люди не дали їм цього зробити !
Знаєте організм людини формується з анального отвору, всі органи, системи. Хтось розвивається, а хтось таким анальним типом мислення і є залишається у дорослому віці.
Дупу має чутливішу і розумнішу ніж голову- організм формується з анального отвору, всі органи, системи ...
- яка ти , сьогодні , самокритична 😂🤣😅😁
А не вийде
Дамбас почався зразу за Кримом. Ти про ща взагалі ?
Тільки трендіти і брехати.
На більше воно не здатне.
Йди вже в тепле ліжечко до Єрмака.
Дай людям спокій!
Хто б мені нагадава: а скільки часу минуло від найпершої заяви найвеличнішого володаря Всесвіту про адекватну відповідь? "Ямальский хрест" чомусь досі існує, нафта по "Дружбі" ллється рікою, в москві і хвилини без світла не було... А на решту кремлівцям і ботоксному щуру - наср@ть
Державу зруйнували і радієте
В тому вся суть ваша зебільна. Єдине прагнення було знищити Україну і всіх хто хотів її будувати.
я нарешті зрозуміла, що зелені виборці завжди бороли Україну, а не боролись за неї , свідомо чи підсвідомо
ну не міг він всі обдурити, все ж таки розумніші за бібізяну, отже обирали зелю, щоб позбутись ненависної України, яка вимагала змін менталітету.