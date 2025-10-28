Окупанти атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили

Ввечері 28 жовтня Росія запустила по території України ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 18:23 повідомлялося про БпЛА на Харківщині, курсом на північ Дніпропетровщини, на н.п. Юріївка.

О 18:25 - безпілотники на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.

О 18:48 - БпЛА на півночі Дніпропетровщини поблизу н.п. Юріївка та Зарічне, курсом на захід.

О 18:51 - безпілотники на півночі Харківщини поблизу н.п. Білий Колодязь, курсом на південь.

О 19:05 - БпЛА на сході Харківщини поблизу н.п. Старий Салтів та Чугуїв , в напрямку Харкова.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

