Окупанти атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили
Ввечері 28 жовтня Росія запустила по території України ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 18:23 повідомлялося про БпЛА на Харківщині, курсом на північ Дніпропетровщини, на н.п. Юріївка.
О 18:25 - безпілотники на сході Дніпропетровщини, курсом на захід.
О 18:48 - БпЛА на півночі Дніпропетровщини поблизу н.п. Юріївка та Зарічне, курсом на захід.
О 18:51 - безпілотники на півночі Харківщини поблизу н.п. Білий Колодязь, курсом на південь.
О 19:05 - БпЛА на сході Харківщини поблизу н.п. Старий Салтів та Чугуїв , в напрямку Харкова.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що російська армія завдала чергових ударів по Херсону. Ворожі снаряди влучили по Центральному району міста, пошкодивши житлові будинки — частина осель повністю зруйнована, в інших вибито вікна та пошкоджено дахи.
