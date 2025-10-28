Вцілілі російські НПЗ збільшили виробництво, тому удари слід продовжувати, – Зеленський

Росія після українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі змістила навантаження на непошкоджені заводи, збільшуючи їхнє виробництво.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє Liga.net.

За його словами, наразі РФ втратила понад 20% переробки пального, орієнтовно до 22-27%. Після уражень низки НПЗ росіяни почали відновлення і перерозподіл обсягів між іншими підприємствами.

"Тому наше завдання абсолютно зрозуміле – продовжувати роботу по інших заводах, які наростили випуск, особливо дизеля", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що удари по галузі мають позбавити Росію джерел фінансування агресії.

"Це їхні гроші на війну – від нафтопереробки, тому ми щодо цього і працюємо", – додав президент.

Раніше повідомлялось, що Новокуйбишевський нафтопереробний завод "Роснєфті" зупинив первинну переробку нафти після другої за місяць атаки дронів.

За даними співрозмовників агентства, нафтопереробний завод зупинив установку перегонки сирої нафти АВТ–11 потужністю 18,9 тис. тонн, або близько 138,54 тис. барелів на добу. Вони уточнили, що ще одна установка – АВТ–9 – вже була зупинена ще раніше.