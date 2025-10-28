Росія всьоме за місяць вдарила по газовій інфраструктурі на Полтавщині, – "Нафтогаз"

Уночі Росія знову вдарила по цивільних об'єктах газової інфраструктури групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня, постраждалих немає, повідомляє пресслужба компанії.

Голова правління НАК Сергій Корецький повідомив, що на місці працюють аварійні бригади – фахівці оцінюють наслідки та приступили до відновлення. За його словами, атаковані об'єкти не мають військового значення.

"Єдина мета цих ударів – лишити українців без газу та тепла", – наголосив Корецький.

Раніше повідомлялось, що через російські удари по інфраструктурі для видобутку газу Україні потрібно додатково імпортувати трохи більше 4 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2025/2026 років.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має додатково імпортувати газ на близько $2 млрд. За його словами, вже є розуміння, де взяти частину цих коштів.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, Україна враховує кілька сценаріїв розвитку подій – "продовження російських атак і додаткові руйнування, можливість повною чи не повною мірою використовувати ПСГ, рівень внутрішнього видобутку". Він додав, що з огляду на це компанія планує додатковий імпорт газу рівним графіком.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, російські обстріли вивели з ладу до 60% внутрішнього видобутку газу в Україні, що означає необхідність значно збільшити імпорт палива напередодні зими.

Для проходження опалювального сезону Україні додатково потрібно імпортувати близько 4,4 млрд кубометрів газу вартістю біля $2,2 млрд, це еквівалентно майже 20% річного споживання, підрахувало агентство.

Станом на середину жовтня Україна вже імпортувала 4,58 млрд кубометрів газу від початку року, з них 3,67 млрд куб. м після завершення минулого опалювального сезону. Початково потреба до кінця року оцінювалась у 5,8 млрд кубометрів, але через нові атаки цей обсяг зросте.